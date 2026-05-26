Metropollerin gökyüzü savaşı! Son 100 yılda dünyanın en yüksek binası unvanını alan o dev yapılar!

İnsanoğlunun gökyüzüne ulaşma arzusu, mimarlık tarihini yeniden yazmaya devam ediyor. 1900'lerin başında metropollerin siluetini değiştiren ilk dev kulelerden, günümüzün bulutları aşan mega yapılarına kadar uzanan bu yarış, sadece bir mimari başarı değil, aynı zamanda küresel bir prestij mücadelesi. Son bir asırda dünyanın en yüksek binası unvanını elinde tutan yapılar incelendiğinde, gücün ve teknolojinin coğrafi olarak nasıl yer değiştirdiği de açıkça görülüyor. İşte gökyüzünü fetheden o yapılar ve bu gizemli yarışın perde arkası…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:37
20. yüzyılın büyük bir bölümünde, dünyanın en yüksek binası unvanı tartışmasız bir şekilde okyanusun ötesinde, özellikle de New York kentindeydi.

1909 yılında bir finans bölgesinde inşa edilen 213 metrelik ikonik saat kulesi, bu büyük yarışın fitilini ateşledi. Sadece birkaç yıl sonra, 1913'te yine aynı şehirde yükselen 241 metrelik bir başka anıtsal yapı bu unvanı ele geçirdi.

1920'lerin sonuna gelindiğinde ise mimarlar arasında gizli bir rekabet başladı. Şehrin doğu yakasında yükselen ünlü bir tasarım harikası, 1930 yılında tam 319 metreye ulaşarak dünyanın ilk süper yüksek binası oldu. Bu binanın mimarları, unvanı rakiplerine kaptırmamak için 38 metrelik devasa bir kule külahını binanın içinde gizlice monte etmiş ve inşaat biter bitmez yukarı fırlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Ancak bu zafer çok kısa sürdü. Sadece bir yıl sonra, 1931'de açılan ve dönemin ekonomik krizine rağmen yükselen 381 metrelik yeni bir gökdelen, unvanı uzun yıllar boyunca kimseye kaptırmadı.

İlk yıllarında ekonomik durgunluk nedeniyle boş kalan ve bu yüzden halk arasında "Hayalet Bina" olarak anılan bu dev yapı, tam 41 yıl boyunca zirvede kaldı.

İKİZ KULELER VE CHİCAGO HAMLESİ

1972 yılına gelindiğinde, New York'un finans merkezinde yükselen ikonik İkiz Kuleler'in ilki, 417 metrelik yüksekliğiyle yeni şampiyon ilan edildi. Ancak bu iki kule, 2001 yılındaki küresel hafızaya kazınan trajik saldırılarda tamamen yıkıldı.

Modern gökdelenlerin doğum yeri olarak kabul edilen Chicago ise 1974 yılında büyük bir geri dönüş yaptı. Kentte inşa edilen ve o dönem bir perakende devinin adını taşıyan 442 metrelik dev kule, unvanı çeyrek asra yakın bir süre elinde tutmayı başardı.

1990'ların sonu, mimarlık tarihinde çok büyük bir kırılma noktasına sahne oldu. Dünyanın en yüksek binası unvanı, onlarca yıl sonra ilk kez batı yarım küreden çıktı. 1998 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açılan 452 metrelik ikiz kuleler, mimari tepelerindeki kule külahları sayesinde zirveyi Asya'ya taşıdı.

2004 yılında ise bu kez Tayvan'ın başkentinde yükselen ve 508 metreye ulaşan devasa bir mühendislik harikası liderliği devraldı.

2010 yılına gelindiğinde ise Dubai, tüm ezberleri bozan bir hamle yaptı. Tam 828 metre yüksekliğindeki devasa kule, kendisinden önceki rekoru yüzde 60 oranında aşarak adeta ulaşılmaz bir noktaya yerleşti. Bir asır önceki ilk rekortmen binadan neredeyse dört kat daha yüksek olan bu yapı, uzun yıllardır tahtını korumayı sürdürüyor.

İşte son bir asırda gökyüzünün hakimi olan o binaların tam listesi:

1909 - Metropolitan Life Tower - New York - 213m

1913 - Woolworth Building - New York - 241m

1930 - Chrysler Building - New York - 319 m

1931 - Empire State Building - New York - 381m

1972 - One World Trade Center - New York - 417m

1974 - Willis Tower - Şikago - 442m

1998 - Petronas Towers - Kuala Lumpur - 452m

2004 - TAIPEI 101 - Taipei - 508m

2010 - Burj Khalifa - Dubai - 828m

VE 1 KİLOMETRELİK SINIR AŞILIYOR: YENİ LİDER YOLDA!

Dubai'deki dev yapının uzun süreli saltanatı, komşu coğrafyadan gelen yeni bir hamleyle sarsılmak üzere. Suudi Arabistan'da inşası devam eden ve insanlık tarihinde 1 kilometre (1.000 metre) sınırını aşacak ilk yapı olma özelliği taşıyan yeni mega gökdelenin, en erken 2028 yılında açılması öngörülüyor.

2013 yılında başlayan ancak çeşitli küresel duraklamalar ve gecikmeler yaşayan proje, 2026'nın Nisan ayı itibarıyla 100. katını geride bıraktı. Tamamlandığında tam 1.006 metre (3.300 feet) yüksekliğe ulaşması beklenen bu yeni mega kule, mevcut rekortmenden yaklaşık 150 metre daha yüksek olacak ve gökyüzü savaşlarında yepyeni bir sayfa açacak.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
