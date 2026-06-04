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Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...
Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...
Rutin bir kolonoskopi kontrolüne giden 38 yaşındaki adamın bağırsaklarında bulunan canlı tıp dünyasında şok etkisi yarattı. İşte en deneyimli doktorları bile hayrete düşüren o akılalmaz vakanın tüm detayları!
Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:00