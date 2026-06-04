Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Rutin bir sağlık kontrolü için hastaneye giden talihsiz adam, hayatının şokunu ameliyat masasında yaşayacağını muhtemelen hiç tahmin etmemişti. Doktorların muayene sırasında bağırsakların derinliklerinde karşılaştığı o beklenmedik canlı, tıp literatürüne geçecek cinsten bir şaşkınlığa yol açtı. Eğer mideniz hassassa bu haberi okumadan önce bir kez daha düşünün, çünkü içeride bulunan şey tüylerinizi diken diken edecek!