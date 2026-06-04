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Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Rutin bir kolonoskopi kontrolüne giden 38 yaşındaki adamın bağırsaklarında bulunan canlı tıp dünyasında şok etkisi yarattı. İşte en deneyimli doktorları bile hayrete düşüren o akılalmaz vakanın tüm detayları!

Giriş Tarihi: 04.06.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 15:00
Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Rutin bir sağlık kontrolü için hastaneye giden talihsiz adam, hayatının şokunu ameliyat masasında yaşayacağını muhtemelen hiç tahmin etmemişti. Doktorların muayene sırasında bağırsakların derinliklerinde karşılaştığı o beklenmedik canlı, tıp literatürüne geçecek cinsten bir şaşkınlığa yol açtı. Eğer mideniz hassassa bu haberi okumadan önce bir kez daha düşünün, çünkü içeride bulunan şey tüylerinizi diken diken edecek!

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

RUTİN KONTROLDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İnsan vücudu, ağızdan başlayıp anüse kadar uzanan karmaşık ve kıvrımlı bir borular sistemi gibidir. Bu sistem üzerinde yapılan en önemli tıbbi incelemelerden biri de kalın bağırsak ve rektum sağlığını kontrol etmek amacıyla uygulanan kolonoskopidir. Genellikle polip, tümör veya kronik bağırsak hastalıklarını teşhis etmek için kullanılan bu yöntem, zaman zaman doktorları bile hayrete düşüren sürprizlere sahne olabiliyor.

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Meksika'da yaşanan son vaka ise tıp dünyasında "bu kadarı da olmaz" dedirten türden bir olaya ev sahipliği yaptı. Bağırsaklarında iltihabi bir hastalıktan şüphelenen 38 yaşındaki bir adam, muayene için kliniğin yolunu tuttuğunda başına geleceklerden tamamen habersizdi.

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Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

İNCE BAĞIRSAK SINIRINDA DURAN İNANILMAZ KEŞİF

Mexican Journal of Gastroenterology (Meksika Gastroenteroloji Dergisi) bünyesinde yayımlanan tıp raporu, bilim insanlarının bile soğukkanlılığını korumakta zorlandığını gösteriyor. Öyle ki, ciddi bilimsel makalelerin başlıklarında nadiren görülen ünlem işareti bu vaka için özel olarak kullanıldı ve çalışmaya "Kolonoskopide sıra dışı bir bulgu: Bir hamam böceği!" başlığı atıldı.

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Uzmanlar, hastayı sedasyon yöntemiyle uyuttuktan sonra kameralı esnek cihazla bağırsağın derinliklerine doğru ilerledi. İnce bağırsak ile kalın bağırsak sistemini birbirine bağlayan "ileosekal valf" bölgesine gelindiğinde ise ekran başında duran tüm sağlık ekibinin nutku tutuldu. Bağırsak duvarının pembe dokusuna tutunmuş halde duran, tamamen tek parça halinde ve anatomik olarak hiç bozulmamış bir hamam böceği doğrudan kameraya yansıyordu.

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

ÖZEL TIBBİ FİLEYLE DIŞARI ÇIKARILDI

Doktorlar, karşılaştıkları bu şoke edici manzaraya rağmen hızla harekete geçerek "Roth Net" adı verilen özel bir tıbbi yakalama filesi yardımıyla böceği tek parça halinde bağırsağın dışına çıkarmayı başardı. Peki, normal şartlarda güçlü asidik mide sıvısı ve sindirim enzimleri tarafından dakikalar içinde parçalanması gereken bu böcek nasıl bu kadar sağlam kalabilmişti?

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Uzmanlar bu durumu, kolonoskopi öncesinde hastalara uygulanan yoğun bağırsak temizliğine bağlıyor. Bağırsakları tamamen boşaltan ve dışkıyı temizleyen bu solüsyonlar, sindirim sistemindeki maddelerin geçiş hızını maksimuma çıkardığı için böcek asitlerden kaçarak sindirilmeden kalın bağırsağa kadar ulaşabilmişti.

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

UYKUDA HAMAM BÖCEĞİ YUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Operasyonun ardından anestezinin etkisinden kurtulan talihsiz adama bağırsağından çıkan gizemli misafir açıklandığında, klinikte tam bir şaşkınlık dalgası yaşandı. Bilinci yerine gelen hasta, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı ve bu canlının vücuduna nasıl girmiş olabileceğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Kültürel olarak böcek tüketme alışkanlığı bulunmayan hastanın bu aşırı reaksiyonu, olayın tamamen kazara gerçekleştiğini ortaya koydu.

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

Tıp literatürü incelendiğinde, kolonoskopide böcek bulunması vakalarının aslında ilk olmadığı görülüyor. Daha önce de 59 yaşındaki bir hastanın bağırsağında tam parça halinde bir uğur böceği bulunmuştu

Midesi sağlam olanlar bile dayanamayacak! 38 yaşındaki adamın bağırsağından hamam böceği çıktı: Öyle bir yuva yapmış ki...

. Halk arasında sıkça dile getirilen "insanlar uykuda yılda şu kadar örümcek yutar" iddiası büyük oranda bir şehir efsanesi olsa da, uzmanlar bu vakanın arkasındaki en mantıklı senaryonun derin uyku esnasında ağız yoluyla kazara yutulma olduğunu belirtiyor. Böceğin vücudun diğer ucundan kendi kendine içeri sızması ihtimali ise anatomik olarak imkansıza yakın görülüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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