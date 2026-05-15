Mısır Piramitleri'ni unutun! Çölün ortasında öyle bir şey bulundu ki... Tam 260 tane! Ama çok tehlikeli

Mısır piramitlerini unutturacak binlerce yıllık devasa bir sır, Sahra Çölü'nün en tehlikeli noktasında uzaydan bakan gözler tarafından nihayet deşifre edildi! Bilim dünyasını ayağa kaldıran bu gizemli yapıların merkezinde ne olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bölgeyi saran ölümcül bir yarış her şeyi bir anda yok etmek üzere. İşte insanlık tarihini baştan yazacak o keşfin arkasındaki ürkütücü gerçek...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 13:38
Mısır firavunlarının Gize'de piramitleri göğe doğru yükselttiği dönemlerde, Sahra Çölü'nün uçsuz bucaksız kumları altında bambaşka bir topluluk, ölülerini görkemli anıt mezarlara sessizce defnediyordu. Binlerce yıldır dünyanın en zorlu iklimlerinden birinde gizli kalan bu yapılar, modern uydu teknolojileri sayesinde nihayet gün yüzüne çıktı.

Uluslararası bir arkeolog ekibi, Sudan'ın doğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında kalan Doğu Çölü bölgesinde daha önce hiçbir kayıtta yer almayan 260 devasa anıtsal yapı keşfetti. Ancak insanlık tarihine ışık tutacak bu muazzam keşif, bölgede hızla yayılan tehlikeli bir altın yarışı nedeniyle yok olma tehdidi altında.

Araştırmacılar, kavurucu sıcakların ve aşılması güç kumulların hüküm sürdüğü bu tehlikeli coğrafyaya fiziksel olarak gitmek yerine, geniş uydu görüntüsü arşivlerini tarayarak bu büyük başarıya ulaştı. Bilim dünyasında "Atbai Kuşatılmış Mezarları" (Atbai Enclosure Burials) olarak bilinen bu yapılar, çapları 80 metreye kadar ulaşabilen dairesel toplu mezarlardan oluşuyor.

Alçak bir dış taş duvarla çevrelenen bu gizemli halkaların tam merkezinde genellikle tek bir bireyin mezarı yer alıyor. Merkezdeki mezarın çevresinde ise insan kemiklerinin yanı sıra sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvanlara ait antik iskelet kalıntıları bulunuyor.

Bölgede henüz sahada kapsamlı kazılar yapılmadığı için yapıların kesin inşa tarihleri ilk bakışta net olmasa da, geçmiş yıllarda yakın bölgelerde incelenen benzer yapılar, bu anıtların günümüzden yaklaşık 4.500 ila 6.500 yıl önce inşa edildiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu anıtları inşa eden insanların Sahra genelinde hayvan sürülerini güden göçebe pastoralistler (göçebe hayvancı topluluklar) olduğunu tahmin ediyor. Bu tezi destekleyen en büyük kanıt ise yapıların neredeyse tamamının antik su kaynakları, kurumuş nehir yatakları ve eski vahaların yakınlarında konumlanmış olması.

"YEŞİL SAHRA" DÖNEMİNİN TANIKLARI

Bu gizemli kültür, Sahra'nın döngüsel iklim değişimlerinin yaşandığı kritik bir döneme tanıklık etti. Bilindiği üzere Sahra Çölü, her 21.000 yılda bir kurak bir çöl ile yemyeşil bir savanna arasında gidip gelen bir döngüye sahiptir. Bölgenin "Yeşil Sahra" olarak adlandırılan son verimli dönemi, yaklaşık 15.000 ila 5.000 yıl öncesi arasındaydı. Yani bu anıtları inşa eden topluluk, çölün henüz hayat dolu, göllerle ve akarsularla bezeli olduğu bir çağda altın dönemini yaşamıştı.

Ancak iklimin kuraklaşması ve kumların ilerlemesiyle birlikte bu medeniyet de tarih sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. Ténéré Çölü'ndeki ünlü Gobero sit alanında bulunan 200 insan iskeleti gibi, bu yeni keşfedilen alanlar da yaklaşık 5.000 yıl önce kuraklığın pençesinde terk edildi.

MODERN ALTIN YARIŞI KADİM TARİHİ TEHDİT EDİYOR

Bugün tamamen ıssız ve cansız görünen Sahra'nın, bir zamanlar zengin kültürlere ev sahipliği yaptığını kanıtlayan bu alanlar için şimdi alarm zilleri çalıyor. Doğu Çölü, son yıllarda büyük bir altın furyasının pençesinde. Bölgeye akın eden kaçak madenciler, iş makineleri ve silahlı gruplar, bu el değmemiş tarihi mirası acımasızca tahrip ediyor. Yapılan uydu analizleri, keşfedilen yeni anıtlardan en az 12'sinin madencilik faaliyetleri ve vandalizm nedeniyle şimdiden geri döndürülemez şekilde zarar gördüğünü ortaya koydu.

African Archaeological Review dergisinde yayımlanan bu çarpıcı çalışma, insanlığın ortak mirasını korumak için uluslararası kamuoyuna acil bir çağrıda bulunuyor. Eğer hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, Sahra'nın altından çok daha değerli olan bu kadim sırları, modern insanın sarı metal hırsı yüzünden sonsuza dek karanlığa gömülecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
