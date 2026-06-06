Ölüm riski bir anda yüzde 20 fırlıyor! Meğer her şey avucunuzun içindeki o gizli işarete bağlıymış...

DİNAMOMETREYLE ÖLÇÜLDÜ

Araştırmalar, bir kişinin kavrama gücünün genel sağlık durumunun güçlü bir göstergesi olduğunu ve bu nedenle yaşam süresi hakkında fikir verebildiğini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre kavrama gücü uzun yaşamın nedeni değil. Ellerin güçlü olması kişiyi doğrudan daha sağlıklı yapmıyor. Bu durum daha çok vücudun genel dayanıklılığını; kas ve sinir sisteminin işleyişini, kalp ve damar sağlığını ve vücudun enerjiyi kullanma biçimini yansıtıyor. Araştırmacılar bu ilişkiyi incelemek için genellikle katılımcıların kavrama gücünü dinamometre adı verilen elde taşınabilen bir cihazla ölçüyor.