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Roza Yaşam
Ölüm riski bir anda yüzde 20 fırlıyor! Meğer her şey avucunuzun içindeki o gizli işarete bağlıymış...
Ölüm riski bir anda yüzde 20 fırlıyor! Meğer her şey avucunuzun içindeki o gizli işarete bağlıymış...
Bilimsel çalışmalar, el kavrama gücünün kişinin genel sağlık durumu ve yaşam süresi hakkında önemli veriler sunabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, el kavrama gücündeki her 5 kilogramlık düşüşün 40-69 yaş aralığındaki ölüm riskini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 09:26