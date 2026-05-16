Profesyonel fırıncıların sır gibi sakladığı yöntem ifşa oldu: Unu oraya koyun, asla bozulmasın!

Tam buğday unu, çavdar unu ve badem unu gibi kuruyemiş bazlı unlar, içerdikleri doğal yağlar nedeniyle oda sıcaklığında çok daha çabuk acılaşır ve bozulur. Ayrıca nadiren kullanılan kendinden kabaran unlar da dondurucu için ideal adaylardır.

Önemli Not: Kendinden kabaran unların içindeki kabartma tozu, dondurucuda bile olsa 6 aydan sonra etkisini kaybetmeye başlayabilir. Eğer dondurucuda uzun süre kalmış kendinden kabaran un kullanacaksanız, tariflerinizde her bir bardak un için ekstra çeyrek çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek hamurunuzun performansını garantileyebilirsiniz.