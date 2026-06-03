Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: "Yer altından aniden fırladılar"

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, HENÜZ YAKALANAN YOK

Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen, New York polisi henüz iki farklı noktada yaşanan bu gizemli tahliyeler arasında doğrudan bir bağ kuramadı. Konuyla ilgili basına konuşan bir emniyet sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Şans eseri olaylarda herhangi bir yaralanma ihbarı alınmadı. Ancak mülke tecavüz, izinsiz giriş ve genel trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından açılan çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor."

Şu ana kadar kimliği belirlenemeyen bu "lağım adamları" ile ilgili herhangi bir gözaltı ya da tutuklama işlemi gerçekleştirilmedi. Ancak yaşanan bu sıra dışı olay, New York sokaklarındaki binlerce logar kapağının güvenliğinin ve yeraltı tünellerinin denetiminin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Şehir sakinleri ise şimdi gözlerini ayaklarının altındaki mazgallara dikmiş durumda.