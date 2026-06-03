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Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: "Yer altından aniden fırladılar"

Amerika Birleşik Devletleri'nin en ikonik metropolü New York, bugünlerde Hollywood gerilim filmlerini aratmayacak tüyler ürpertici ve gizemli bir olayla çalkalanıyor. Gece yarısı sokaklardaki kanalizasyon kapaklarını tek tek açarak yer altından fırlayan onlarca adam, tüm şehirde büyük bir korku, şaşkınlık ve merak dalgası yarattı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 12:37
Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

Sosyal medyayı ayağa kaldıran ve New York polisinin (NYPD) acil kodla soruşturma başlattığı bu gizemli olayın arkasındaki gerçek ne?

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

GECE YARISI OPERASYONU: RÖGAR KAPAKLARI İÇERİDEN AÇILDI

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve milyonlarca kez izlenen şok edici görüntüler, New York'un ünlü Brooklyn bölgesindeki farklı mahallelerde kaydedildi. Herhangi bir kamu kurumu ya da belediyenin altyapı işçisi olmadıkları kesinleşen kimliği belirsiz grupların, koordineli bir şekilde yer altından çıkması sokak kameralarına ve vatandaşların telefonlarına anbean yansıdı.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

İlk video kaydında, cuma günü gece saat 02:00 sularında McDonald ve Bedford caddelerinin kesişiminde beyaz tişörtlü bir kişinin logar kapağını kaldırdığı ve içeriden koruyucu özel tulumlar giymiş tam 7 kişinin peş peşe çıktığı görülüyor. Bu gizemli kişiler, sokak ortasında büyük bir soğukkanlılıkla üstlerini değiştirip temiz kıyafetler giyerek hızla gözden kayboluyor.

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Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

Brooklyn'de kaydedilen diğer bir ürkütücü videoda ise Heyward Sokak yakınlarında, kırmızı tişörtlü bir adamın logar kapağını doğrudan yerin altından, yani içeriden zorlayarak açtığı ve trafiğin aktığı caddeye tehlikeli bir şekilde tırmandığı fark ediliyor. Bu adamın hemen arkasından ise ellerinde kürekler, sırt çantaları ve kafalarında madenci fenerleri olan 6 kişi daha gün yüzüne çıkıyor.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

NYPD ÖZEL TİMLERİ YERALTINA İNDİ

Kanalizasyondan çıkan adamların yarattığı bu gizemli dalga, New York halkı arasında "terör eylemi hazırlığı" veya "biyolojik bir tehdit" şüphelerini hızla tetikledi. Sosyal medyadaki kaosun ardından New York Polis Departmanı (NYPD) ve şehrin Çevre Koruma Departmanı (DEP) zaman kaybetmeden geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

Halkın derin endişesini gidermek amacıyla harekete geçen NYPD, son derece eğitimli olan Acil Servis Birimi (ESU) uzmanlarını özel donanımlarla birlikte devasa lağım şebekesine indirdi. Dedektifler ve uzman ekipler, şahısların yer altında şüpheli veya tehlikeli bir düzenek bırakıp bırakmadığını titizlikle kontrol etti.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

Yapılan yeraltı aramaları sonucunda neyse ki korkulan olmadı; altyapı sisteminde herhangi bir hasara rastlanmadığı gibi halk sağlığını tehdit edecek hiçbir bulguya da ulaşılmadı. Yetkililer, şu aşamada kamu güvenliğine yönelik aktif bir tehdit bulunmadığının altını çizdi.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

POLİSİN EN GÜÇLÜ TEORİSİ: "KANALİZASYON DEFİNECİLERİ"

Peki, resmi görevli olmayan bu kalabalık gruplar günlerce yerin altında, karanlık dehlizlerde ne arıyordu? New York medyasında geniş yankı bulan olayla ilgili kıdemli bir emniyet yetkilisinin basına sızdırdığı bilgilere göre, dedektiflerin üzerinde durduğu en güçlü iddia: "Kanalizasyon Defineciliği".

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

Polis kaynakları, bu grupların şehrin devasa kanalizasyon şebekesine yukarıdan düşen, yağmur ve sel sularıyla mazgallardan sürüklenen altın, pırlanta, pahalı saatler ve diğer kıymetli takıları bulmak için yeraltını mesken tuttuğunu düşünüyor. Zanlıların yanlarında taşıdıkları kürekler, endüstriyel fenerler ve özel koruyucu kıyafetler de bu "modern yeraltı hazine avcılığı" teorisini tamamen destekler nitelikte. Yıllardır biriken tortuları kazarak servet arayan bu kişilerin, New York'un altında adeta paralel bir dünya kurduğu tahmin ediliyor.

Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: Yer altından aniden fırladılar

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, HENÜZ YAKALANAN YOK

Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen, New York polisi henüz iki farklı noktada yaşanan bu gizemli tahliyeler arasında doğrudan bir bağ kuramadı. Konuyla ilgili basına konuşan bir emniyet sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Şans eseri olaylarda herhangi bir yaralanma ihbarı alınmadı. Ancak mülke tecavüz, izinsiz giriş ve genel trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından açılan çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor."

Şu ana kadar kimliği belirlenemeyen bu "lağım adamları" ile ilgili herhangi bir gözaltı ya da tutuklama işlemi gerçekleştirilmedi. Ancak yaşanan bu sıra dışı olay, New York sokaklarındaki binlerce logar kapağının güvenliğinin ve yeraltı tünellerinin denetiminin yeniden masaya yatırılmasına neden oldu. Şehir sakinleri ise şimdi gözlerini ayaklarının altındaki mazgallara dikmiş durumda.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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