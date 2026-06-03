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Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: "Yer altından aniden fırladılar"
Rögar kapaklarından bir anda çıkıyorlar! Bütün şehir diken üstünde: "Yer altından aniden fırladılar"
Amerika Birleşik Devletleri'nin en ikonik metropolü New York, bugünlerde Hollywood gerilim filmlerini aratmayacak tüyler ürpertici ve gizemli bir olayla çalkalanıyor. Gece yarısı sokaklardaki kanalizasyon kapaklarını tek tek açarak yer altından fırlayan onlarca adam, tüm şehirde büyük bir korku, şaşkınlık ve merak dalgası yarattı.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 12:37