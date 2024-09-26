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Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

Bembeyaz ve sağlıklı bir gülüşe sahip olmak birçok kişinin istediği bir durumdur. Estetik bir görüntü için oldukça önemli olan dişler, asit ve kafein tüketiminden olabileceği gibi genetik faktörlerden dolayı da sararabilirler. Oldukça can sıkıcı olabilen sarı dişlere evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz karışımlar ile veda edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:12
Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

Diş bakımına özen göstermek öz güvenli bir gülüşe sahip olmamızı sağlar. Peki sararan dişler için doğal çözümler var mıdır? İşte detaylar…

Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

Not: Bu yöntemler tavsiye niteliğindedir. Denemeden önce bir uzmana başvurmanız önerilir.

Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

MUZ KABUĞU

Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz kabuğu diş beyazlatma konusunda oldukça etkilidir.

Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

İlk olarak dişlerinizi her zaman nasıl fırçalıyorsanız yine o şekilde fırçalayın.

Saman sarısı dişleri 2 günde bembeyaz hale getiriyor! İşte en etkili diş beyazlatma kürü…

Sonrasında ise muz kabuğu ile dişlerinize 2-3 dakika boyunca masaj yapın.

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