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Şeflerin 'mavi renk yara bandı' sırrı ortaya çıktı! Arkasında gıda dünyasının katı kuralı varmış...
Şeflerin 'mavi renk yara bandı' sırrı ortaya çıktı! Arkasında gıda dünyasının katı kuralı varmış...
Profesyonel mutfaklarda veya gıda üretim tesislerinde çalışanların ellerinde neden hep mavi renkli yara bandı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İlk bakışta sıradan bir tercih gibi görünse de bu renk seçiminin arkasında, aldığımız her lokmanın güvenliğini sağlayan son derece mantıklı gıda kuralları ve teknolojik detaylar yatıyor. İşte mutfaktaki o mavi bandın dikkat çeken hikayesi...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:16