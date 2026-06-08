Sırrı sonunda ortaya çıktı! O göz rengine sahip olanların IQ seviyesi ezber bozuyor...

Araştırmacılar uzun yıllardır göz rengi ile kişilik özellikleri arasındaki olası bağlantıları inceliyor. Bu kapsamda yapılan bazı çalışmalar, göz renginin bireylerin davranış biçimleri, duygusal tepkileri ve belirli karakter eğilimleriyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bilim insanları ayrıca göz rengi ile zeka düzeyi ve duygusal zeka arasındaki olası bağlantıları da araştırmaya devam ediyor. Kesin sonuçlara ulaşılmamış olsa da mevcut bulgular, farklı göz renklerinin belirli kişilik özellikleriyle daha sık ilişkilendirilebildiğini gösteriyor.