Sırrı sonunda ortaya çıktı! O göz rengine sahip olanların IQ seviyesi ezber bozuyor...

Bu göz rengine sahip kişiler genellikle iletişim konusunda kendilerine güvenen ve düşüncelerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen bireyler olarak tanımlanıyor. Güçlü bir iradeye ve yüksek bir zihinsel dayanıklılığa sahip oldukları düşünülürken, aynı zamanda sadık, nazik ve sevdiklerine bağlı yapılarıyla da dikkat çekiyorlar. Hayatın getirdiği sonuçlara ve olumsuzluklara takılıp kalmak yerine yoluna devam edebilme becerileriyle öne çıkan bu kişiler, manevi konulara ve içsel gelişime de ilgi duyabiliyor.