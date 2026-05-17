Sürekli düşünmekten deliye dönenler dikkat! Büyük düşünürlerin gizli formülü çözüldü! Sıkıntılardan kurtulmanın yolu...

İlk yöntem, "tek soruyla yürüme" yöntemidir. Yürüyüşe çıkmadan önce zihnini onlarca düşünceyle doldurmak yerine kendine sadece tek bir soru sor. Örneğin: "Bu konuda gerçekten ne istiyorum?", "Beni en çok yoran şey ne?", "Bu sorunun altında hangi korku var?" Sonra telefonu cebine koy ve sadece yürü. Zihni zorlamadan, cevabı kovalamadan... Çünkü beyin bazen baskı altında değil, rahatladığında cevap üretir. Birçok insanın en iyi fikirlerinin duşta, arabada ya da yürürken gelmesinin nedeni budur.

