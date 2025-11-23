Taburcu olanların bile ayrılmak istemediği yer! Hastalara aile sıcaklığında bir ortam sunuyor

SANKİ BABAMIN AĞRISINI DİNDİRİYORUM

- Burada yeni yılı kutladık. Herkes evinden bir şeyler yapıp getirdi. Hastaların çoğu oksijen tüpüyleydi. Ortaya bir masa kurduk. Neler neler yaptık? Nikah bile kıydık. İki tane hastamızın doğum günüydü. Ayrı ayrı pastalarla kutladık. Filmlerde gördüğünüz gibi bir ortam var. Müzik dinletimiz var. Serviste bir sürü müzik çalar ama bazen ağır hastalarımız olduğu zaman başkalarını rahatsız etmemek adına çalmayız.

- Selma Hemşirem burada olsaydı keşke... Hastalara makyaj yapar, oje sürer, şarkılar söyler. Ekip lideri öyle olunca ekip de öyle oluyor. Hastalarımız bizi çok sever, ayrılmak istemeyenler bile oluyor. Gittikten sonra arayıp soran hasta yakınları var. Bahçemiz de önemli. Mobilize hastaları bahçeye çıkartıyoruz.

- Babamı 2012'de akciğer kanserinden kaybettim. Doktor olmama ağrılarına derman olamadım. Dağ gibi babamın ağrıdan dolayı ayaklarını yere vurarak ağladığını biliyorum. Herhalde o sebepten buraya daha çok yöneldim. Bu insanların sesinin duyulmasına, yalnızlığının paylaşılmasına, içindeki ölüm korkusunun paylaşılmasına ihtiyacı var. Sadece hasta değil yakını da bizim için çok kıymetli. Ekibimizde psikolog da var. Bütün hasta ya da yakınını da görüştürüyoruz. Bunları yaşamış biri olarak bir hastanın ağrısını dindirmişsem, babamın ağrısını dindirişim gibi geliyor bana.