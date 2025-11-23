Roza
Taburcu olanların bile ayrılmak istemediği yer! Hastalara aile sıcaklığında bir ortam sunuyor
Hastaneler için "Allah düşürmesin" derler ya, Hadımköy'deki Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi bunun zıttı. Nikah kıyılan, yatalak hastaların bahçeye çıkarılıp ağaçların gölgesinde gökyüzünü seyrettiği yer burası. Türkiye'nin en özel palyatif ve tüberküloz merkezlerinden biri... Hasta yakınlarının dahi "Burası özel hastane mi?" diye sorduğu kurumda; doktorundan hemşiresine, psikoloğundan güvenlik görevlisine kadar herkes, hastalara aile sıcaklığında bir ortam sunuyor
