Tarihi değirmen bilim yuvası oluyor! Unkapanı Değirmeni modern kampüse dönüşüyor

GELECEĞE TAŞIYORUZ

Unkapanı Değirmeni'nin bulunduğu alana girdiğinizde titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü daha ilk andan itibaren anlıyorsunuz. Tarihi yapının çevresinde her türlü güvenlik önlemi alınmış. Proje çalışanları da tarihin izlerini taşıyan bir yapıya karşı sorumlulularının bilincinde hareket ediyor. Atılan her adım binbir incelikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgiyi Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan'dan aldık. Projenin izin ve hazırlık sürecinin kılık kırk yaran bir disiplinle gerçekleştiğini belirten Prof. Binan, "Değirmen 19. yüzyılda inşa ediliyor. Osmanlı modernleşme hareketinin önemli bir yapısı. Bir fabrika kompleksi gibi düşünebilirsiniz. Bu bölge zaten hep ticaret limanı. Kapan biliyorsunuz gümrük demek. İbni Haldun Üniversitesi burayı dönüştürüp, bir kampüs yapmak istiyor. Prestij kampüs gibi düşünebilirsiniz. Ben koruma ve restorasyonun danışmanı olarak başladım. Detaydan genele istişareler gerçekleştiriyoruz. Biz burada yoktaki varı göstermeye çalışıyoruz. Çünkü tarihi yapı, harap olmuş durumdaydı. Ve eskiden değirmen olduğuna dair kanıt çok azdı" dedi.