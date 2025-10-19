Roza
Galeri
Roza Yaşam
Tarihi değirmen bilim yuvası oluyor! Unkapanı Değirmeni modern kampüse dönüşüyor
Tarihi değirmen bilim yuvası oluyor! Unkapanı Değirmeni modern kampüse dönüşüyor
Tarihi yarımadadaki Unkapanı Değirmeni, ruhu korunarak bambaşka bir konseptle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar İstanbul'un ve Anadolu'nun ekmek ihtiyacını karşılayan tarihi mekan, yok olmanın eşiğinden, İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle kurtarılıyor. Tarihi yapı, yeniden ayağa kaldırılarak, İbn Haldun Üniversitesi'nin Süleymaniye Kampüsü olarak hizmete girecek.
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:48