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Roza Yaşam
Tatile çıkmadan önce evin köşelerine bırakın, tek bir böcek bile yaklaşamıyor! Hamamböceği ve karıncaları evden tamamen uzak tutan sinsi yöntem!
Tatile çıkmadan önce evin köşelerine bırakın, tek bir böcek bile yaklaşamıyor! Hamamböceği ve karıncaları evden tamamen uzak tutan sinsi yöntem!
Yaz tatiline çıkarken günlerce kapalı kalacak evinizi hamam böceği, karınca ve sivrisinek gibi haşerelerin istila etmesinden korkuyorsanız, kimyasal ilaçları bir kenara bırakın! Mutfaklarımızda bulunan o mucizevi yaprağın, içerdiği güçlü bileşik sayesinde böcekleri evden tamamen uzak tuttuğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:18