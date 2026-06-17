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Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Sıklıkla kullandığımız mutfak ve banyo giderlerinde biriken atıklar zamanla tıkanıklıklara ve kötü kokulara sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar, kimyasal açıcılar kullanarak hem çevreye hem de kendi sağlığımızı zarar vermek yerine, evde uygulayabileceğimiz ve doğal malzemeler ile oluşan daha etkili bir yöntemin sırrını paylaştı. İşte kötü kokulara ve tıkanıklıklara anında veda ettiren en etkili formül…

Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 11:14
Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla biriken yemek artıkları, donmuş yağlar veya sabun kalıntıları, gider borularında kronik tıkanıklıklara ve kötü kokulara yol açabiliyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Uzmanlar, kullanılan kimyasalların hem borulara hem de çevreye zarar vermesini önlemek adına evde kolayca bulunabilen malzemeler ile yapılacak düzenli bakımın tıkanıklıkları büyük oranda önlediğini belirtiyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

BU 2 DOĞAL MALZEME YETERLİ OLUYOR

Gider borularının temizliğinde ve yağ tabakalarının çözülmesinde 1 yemek kaşığı karbonat veya tuz, yaklaşık 1,5 litre kaynar su ve reaksiyonu hızlandırmak amacıyla yarım su bardağı sirke yeterli oluyor.

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Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Karbonat ve tuz ikilisi, boru çeperlerinde biriken atıkları çözücü etkisiyle harikalar yaratırken; sirke ile birleştiğinde ortaya çıkan asidik reaksiyon birikintilerin gevşemesine yardımcı oluyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Yöntemin etkisini gösterebilmesi için belirli bir sırayla uygulanması gerekiyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

1 yemek kaşığı karbonat veya tuzu doğrudan lavabo giderine dökün.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

İkilinin borunun derinliklerine ulaşması için üzerine az miktarda sıcak su ilave edin.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Tercihe bağlı olarak yarım su bardağı sirkeyi gidere dökün ve köpürme reaksiyonunun tamamlanması için 10-15 dakika bekleyin.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Süre sonunda yumuşayan ve çözülen atıkları tamamen uzaklaştırmak için giderinizi bol miktarda kaynar su ile yıkayarak temizleyin.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

DOĞRU BİLİNEN BU YANLIŞLARA DİKKAT!

Gider temizliğinde sıkça yapılan hataların başında sadece soğuk su kullanılması geliyor. Soğuk su, donmuş yağları çözmek yerine daha da katılaştırarak tıkanıklığın artmasına sebebiyet verebilir.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Uzmanlar, yüksek sıcaklıktaki kaynar suyun özellikle bazı borularda deformasyona neden olabileceğini, bu nedenle su sıcaklığının kullanılan boru türüne göre ayarlanması gerektiğini vurguluyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Uzmanlar tarafından aynı zamanda giderlerin tamamen kapanmasını önlemek için bu işlemin 1-2 haftada bir düzenli olarak tekrarlanması, lavabolara atık sıvı yağ dökülmemesi ve yemek artıklarının süzülmesi de tavsiye ediliyor.

Tıkalı mutfak ve banyo giderlerine son! Kimyasallardan daha etkili o yöntem açığa çıktı: Tek ihtiyacınız olan…

Tıkanıklığın yoğun olduğu durumlarda ise işlemin ardı ardına birkaç kez yinelenmesi gerekebilir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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