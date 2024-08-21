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Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

Her gün görmüş olduğumuz trafik ışıklarının renklerinin neden kırmızı, sarı ve yeşil olduğunu daha önce düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de şu an merak ettiğinize eminiz. Meydana geldiği yıllardan günümüze kadar bazı değişikliklere uğramış trafik ışığının yalnızca bir rengi sabit kalmıştır. Peki o renk hangisi ve neden bu renkler tercih edildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:55
Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

Günümüzde kırmızı dur, yeşil geç ve sarı dikkatli ilerle anlamlarına gelen trafik ışıklarının geçmiş hikayesini duyduğunuzda oldukça şaşıracaksınız. Sizler için derlemiş olduğumuz yazımızı okuduktan sonra trafik ışıkları konusunda çok daha bilinçli hale geleceksiniz.

Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

TRAFİK IŞIKLARININ GEÇMİŞİ

Trafik sinyalleri ilk olarak 1910 yılında kuruldu. Görevliler düdük ve ışık eşliğinde sürücülerin ne zaman duracağını ve ne zaman geçeceklerini gösteriyorlardı.

Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

1920 yılında William Potts ilk trafik ışığını oluşturdu.

Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

O dönemlerde kullanılması gereken renkler ve desenlerle ilgili hiçbir kural yoktu. Kuralın olmamasından dolayı her bölgede ışıklar birbirinden farklı görünüyordu.

Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

1935 yılında tüm işaret ve sinyallerin aynı olmasın için "Tekdüzen Trafik Kontrol Cihazları Kılavuzu" oluşturuldu.

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