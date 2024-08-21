Trafik ışıklarının renkleri neye göre belirleniyor? Meğer kırmızı kullanılmasının öyle bir nedeni varmış ki…

Her gün görmüş olduğumuz trafik ışıklarının renklerinin neden kırmızı, sarı ve yeşil olduğunu daha önce düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de şu an merak ettiğinize eminiz. Meydana geldiği yıllardan günümüze kadar bazı değişikliklere uğramış trafik ışığının yalnızca bir rengi sabit kalmıştır. Peki o renk hangisi ve neden bu renkler tercih edildi? İşte detaylar…