Roza Galeri Roza Yaşam TÜİK verileri paylaştı: Türkiye'nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye'nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜİK'in güncel nüfus verileri üzerinden hazırladığı son rapor, ülke genelindeki isim çeşitliliğini gözler önüne serdi. En çok ve en az tercih edilen adları listeleyen kurumun verilerinde, özellikle sadece birer kişide bulunan nadir isim kombinasyonları öne çıktı. Bebeklerine kimsede olmayan, özgün bir ad seçmek isteyen ailelerin radarına giren bu benzersiz kız ve erkek isimleri, Türkiye'nin en az kullanılanlar listesini oluşturdu. İşte resmi verilere yansıyan ve yalnızca tek bir kişinin taşıdığı o nadir isimler...

Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:48
TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son nüfus verileri, ülke genelinde popüler olan ve neredeyse hiç duyulmamış isimlerin haritasını çıkardı.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Resmi kayıtlara yansıyan sonuçlarda, milyonlarca vatandaşın paylaştığı geleneksel adların yanı sıra ülke genelinde yalnızca tek bir kişinin taşıdığı benzersiz isim kombinasyonları dikkat çekti.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜRKİYE'NİN EN NADİR KIZ İSİMLERİ

Nüfus kayıtlarından elde edilen güncel verilere göre, ebeveynlerin kız çocukları için tercih ettiği bazı özel isim kombinasyonları Türkiye genelinde başka hiçbir kişide bulunmuyor.

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TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Eşi benzeri olmayan bu en nadir kız isimleri şu şekilde kayıtlara geçti:

-Azra Akel
-Elif Evin
-Irmak Dila

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Resmi veriler, bu isimlerin Türkiye genelinde sadece birer kız çocuğuna ait olduğunu gösteriyor.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜRKİYE'NİN EN NADİR ERKEK İSİMLERİ

Erkek bebeklere konulan isimlerde de geleneksel ve modern çizgileri bir araya getiren ve ülke genelinde tek olan tercihler öne çıkıyor.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜİK raporuna göre Türkiye'de başka hiçbir erkekte bulunmayan, yalnızca birer kişinin taşıdığı en nadir erkek isimleri şunlar oldu:

-Kerem Akil
-Kağan Celal

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Kayıtlarda bu isim kombinasyonlarının ülke genelinde benzersiz olduğu belirtildi.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de zirvede yer alan ve en yaygın kullanılan erkek ismi 1 milyon 271 bin 896 kişiyle Mehmet oldu.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Mehmet ismini, 1 milyon 57 bin 634 kişinin taşıdığı Mustafa ve 857 bin 105 kişiyle Ahmet adı izledi.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

En çok kullanılan erkek isimleri listesinin devamı ise şu sayısal verilerle sıralandı:

-Ali: 736 bin 478 kişi
-Hüseyin: 571 bin 822 kişi
-Hasan: 531 bin 386 kişi
-Murat: 527 bin 648 kişi
-Yusuf: 526 bin 127 kişi
-İbrahim: 505 bin 52 kişi
-İsmail: 434 bin 992 kişi

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de en çok tercih edilen popüler isimler arasında yer alırken, Metin ismi genel listenin 30'uncu sırasında kendine yer buldu.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

TÜRKİYE'NİN EN YAYGIN KADIN İSİMLERİ

Kadın nüfusunda en çok kullanılan isimlerin ilk sırasında 1 milyon 152 bin 158 kişinin taşıdığı Fatma yer aldı.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Fatma adını, 906 bin 873 kişiyle Ayşe ve 776 bin 708 kişiyle Emine takip etti.

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Ülke genelinde en fazla öne çıkan diğer kadın isimleri ve kişi sayıları şu şekilde sıralandı:

-Hatice: 709 bin 426 kişi
-Zeynep: 707 bin 953 kişi
-Elif: 556 bin 208 kişi
-Meryem: 320 bin 576 kişi
-Merve: 293 bin 380 kişi
-Zehra: 268 bin 716 kişi
-Esra: 248 bin 211 kişi

TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

Özlem, Büşra, Yasemin, Melek, Hülya, Kübra, Sultan, Dilek, Leyla ve Rabia isimleri de Türkiye'de en fazla kullanılan kadın isimleri arasındaki yerini korudu. Açıklanan veriler, geleneksel isimlerin popülerliğini uzun yıllardır kaybetmediğini bir kez daha gösterdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
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