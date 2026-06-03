TÜİK verileri paylaştı: Türkiye'nin en nadir isimleri açıklandı!
TÜİK'in güncel nüfus verileri üzerinden hazırladığı son rapor, ülke genelindeki isim çeşitliliğini gözler önüne serdi. En çok ve en az tercih edilen adları listeleyen kurumun verilerinde, özellikle sadece birer kişide bulunan nadir isim kombinasyonları öne çıktı. Bebeklerine kimsede olmayan, özgün bir ad seçmek isteyen ailelerin radarına giren bu benzersiz kız ve erkek isimleri, Türkiye'nin en az kullanılanlar listesini oluşturdu. İşte resmi verilere yansıyan ve yalnızca tek bir kişinin taşıdığı o nadir isimler...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:48