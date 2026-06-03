TÜİK verileri paylaştı: Türkiye’nin en nadir isimleri açıklandı!

En çok kullanılan erkek isimleri listesinin devamı ise şu sayısal verilerle sıralandı:

-Ali: 736 bin 478 kişi

-Hüseyin: 571 bin 822 kişi

-Hasan: 531 bin 386 kişi

-Murat: 527 bin 648 kişi

-Yusuf: 526 bin 127 kişi

-İbrahim: 505 bin 52 kişi

-İsmail: 434 bin 992 kişi