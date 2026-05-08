Türkiye’nin en ’fotojenik’ noktaları açıklandı! Sizin şehrinizin en beğenilen yeri bakın neresiymiş!

Türkiye'nin her köşesi, kendine has dokusuyla adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu sunuyor. Kimisi asırlık bir çınarın gölgesinde, kimisi turkuaz bir koyun yamacında saklı bu noktalar, sosyal medya akışlarını süsleyen o ikonik karelerin de ana vatanı. Artık bir şehre gittiğinizde sadece popüler meydanlarda değil, o şehre ruhunu veren özel açılarda deklanşöre basma zamanı. Peki siz şehrinizin en çok beğenilen, telefonunuzun hafızasını doldurmaya değecek olan o gizli köşelerini hiç merak etmiş miydiniz? İşte Türkiye'nin fotojenik durakları...

Giriş Tarihi: 08.05.2026 09:48
Şehrinizin sosyal medyada en çok beğeni alan ve hafızalarda yer eden en fotojenik köşelerini keşfetmeye hazır mısınız? İşte Türkiye turunda kadrajınıza girmeyi bekleyen, "şehrin gerçek sembolü burası" dedirten o büyüleyici duraklar...

İşte 81 ilin "fotojenik" noktaları...

1. Adana - TAŞ KÖPRÜ

2. Adıyaman - NEMRUT DAĞI DEV HEYKELLER

3. Afyonkarahisar - AFYON KALESİ

4. Ağrı - İSHAK PAŞA SARAYI

5. Amasya - YEŞİLIRMAK KENARI KRAL KAYA MEZARLARI

6. Ankara - ANITKABİR

7. Antalya - KALEİÇİ

8. Artvin - BORÇKA KARAGÖL

9. Aydın - KUŞADASI GÜVERCİNADA KALESİ

10. Balıkesir - AYVALIK CUNDA ADASI

11. Bilecik - ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ

12. Bingöl - YÜZEN ADALAR

13. Bitlis - AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI

14. Bolu - ABANT GÖLÜ

15. Burdur- SALDA GÖLÜ

16. Bursa - TOPHANE

17. Çanakkale - TRUVA ATI

18. Çankırı - TUZ MAĞARASI

19. Çorum - HATTUŞAŞ

20. Denizli - PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

21. Diyarbakır - TARİHİ ON GÖZLÜ KÖPRÜ

22. Edirne - SELİMİYE CAMİİ

23. Elazığ - HARPUT KALESİ

