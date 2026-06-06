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Tuvaletteki geçmeyen sarı lekelere elveda! Bu formül çamaşır suyunu tahtından ediyor!

Evin en fazla hijyen gerektiren alanlarından biri olan tuvaletlerde oluşan inatçı sarı lekeler, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın sorunların başında gelir. Bu lekelerden kurtulmak için çoğu zaman güçlü kimyasallara ve çamaşır suyuna başvurulsa da, bu ürünler yalnızca mikropları yok etmekle kalmaz; yaydıkları zararlı gazlarla solunum sağlığını olumsuz etkileyebilir ve porselen yüzeylerin zamanla yıpranmasına neden olabilir. Peki, sağlığınızdan ödün vermeden, sadece mutfağınızdaki malzemelerle profesyonel bir temizlik sonucu alabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2026 14:18