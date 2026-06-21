Roza Galeri Roza Yaşam Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içerisinde serin kalmak her an kolay olmayabiliyor. Ancak uzmanların önerdiği ve etkisiyle şaşırtacak olan bu yöntem, vantilatör ve klima gibi soğutucuları adeta solluyor! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:35