Roza Galeri Roza Yaşam Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Yaz sıcakları etkisini artırırken evin içerisinde serin kalmak her an kolay olmayabiliyor. Ancak uzmanların önerdiği ve etkisiyle şaşırtacak olan bu yöntem, vantilatör ve klima gibi soğutucuları adeta solluyor! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 16:35
Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Pek çok kişi sıcak havaya karşı çözümü vantilatör veya klima kullanmakta arasa da, uzmanlara göre bu cihazlar aslında ortamın sıcaklığını tamamen düşürmek yerine havayı hareket ettiriyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Isıtma uzmanı John Lawless, yaz aylarında serinlemek için şaşırtıcı ama oldukça basit bir yöntem öneriyor: Sıcak su torbası kullanmak.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

İlk duyulduğunda kulağa garip gelse de sıcak su torbaları, doğru şekilde kullanıldığında yazın da oldukça iş görüyor.

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Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Bunun sebebi ise iyi bir yalıtkan olmalarından kaynaklanıyor. İçerisine sıcak su yerine soğuk su doldurulan sıcak su torbası, vücuttaki ısıyı çekerek serinleme hissi oluşturuyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Lawless, "Sıcak su torbaları aslında iyi yalıtkandır. Bu nedenle yılın her döneminde sıcak veya soğuk şekilde kullanılabilirler" diyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Özellikle gece uyurken yatağın serin kalması için sıcak su torbasının içerisine soğuk su ya da buz konularak çarşafların altına veya yanına yerleştirilmesi öneriliyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Böylece yatağa girildiğinde sıcak ve rahatsız edici bir ortam yerine daha serin bir yüzeyle karşılaşmak mümkün oluyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

NASIL UYGULANIR?

Sıcak su torbasını birkaç buz küpü, kırılmış buz veya buzdolabından alınmış soğuk su ile doldurmak yeterlidir.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Daha hızlı etki etmesi için boyun, bilek veya ayak bileği gibi nabız noktalarına temas ettirebilirsiniz.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Gece boyunca kullanmak isteyenler ise torbayı yatağın ayak ucuna veya yastığın yakınına koyabilir. Eğer doğrudan ten üzerinde fazla soğuk hissedilirse, ince bir havlu ya da yastık kılıfına sarılması tavsiye ediliyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Bazı kişiler sıcak su torbasını kısa süreliğine buzluğa koymayı tercih etse de bu yöntem dikkatli olmayı da beraberinde getiriyor.

Yaz aylarında evi serin tutmanın sırrı bu kadar basitmiş! Ne klima ne vantilatör… İşte duyanları şoke edecek o yöntem!

Donan su genleşebileceği için torbada çatlama veya sızıntı riski oluşturabiliyor. Bu nedenle buzlukta uzun süre bekletilmemesi ve içine tamamen su konulmaması öneriliyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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