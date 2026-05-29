Yemeğin tuzu fazla kaçtı diye üzülmeyin! İçine atılan o malzeme fazla tuzu sünger gibi saniyeler içinde emiyor

Mutfakta yemek yaparken başımıza gelebilecek en can sıkıcı kazalardan biri, el ayarının kaçması ve yemeğin tuzlu olmasıdır. Binbir emekle hazırladığınız o nefis çorba, sulu yemek ya da sos, fazla tuz yüzünden yenmeyecek hale geldiyse sakın üzülmeyin!

Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:45
Çünkü mutfak tezgahınızda her an bulunan, adeta bir can kurtaran gibi imdada yetişen o malzeme, yemeğin fazla tuzunu saniyeler içinde sünger gibi içine çekiyor. İşte o mucizevi yöntemler ve mutfak sırrı…

AŞIRI TUZU SÜNGER GİBİ ÇEKEN MUCİZE: ÇİĞ PATATES

Yemeğin tuzunu dengelemede en klasik ve en etkili yöntemlerin başında çiğ patates gelir. Eğer çorba, sulu yemek veya zeytinyağlı yapıyorsanız ve tuzu fazla kaçtıysa hemen bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

Bir adet orta boy patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun.

Patatesi iri dilimler halinde doğrayıp kaynayan yemeğin içine atın.

Patatesler yemeğin içindeki fazla tuzu ve suyu adeta bir sünger gibi emmeye başlayacaktır.

Patatesler yumuşamaya başladığında (yaklaşık 10-15 dakika sonra) yemeğin içinden çıkarın. Böylece yemeğinizin tadı saniyeler içinde ideal dengesine kavuşacaktır.

ALTERNATİF TUZ KURTARMA YÖNTEMLERİ

Eğer evde patates yoksa ya da yemeğin türü patates eklemeye uygun değilse, şu pratik malzemeleri de değerlendirebilirsiniz:

Bir Parça Ekmek İçi: Özellikle çorba veya soslardaki fazla tuzu çekmek için ekmek içi harika bir çözümdür. Yemeğin içine atacağınız bir parça ekmek içi tuzu hızla emer. Dağılmadan önce bir kevgir yardımıyla geri almanız yeterlidir.

Yumurta Beyazı: Berrak çorbalarda ya da et sularında fazla tuzu temizlemek için çiğ yumurta beyazı kullanabilirsiniz. Kaynayan çorbaya eklenen yumurta akı, katılaşırken fazla tuzu içine hapseder. Sonrasında bir süzgeçle yumurta akını yemeğin içinden alabilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
