Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

YAPAY ZEKALI KAMERALAR DEVREDE: CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR!

"Nasıl olsa polis görmez, boş şeritten kaçayım" diye düşünen sürücüler için kötü bir haber var. Bu özel şeritlerdeki denetimler sadece polis ekipleriyle değil, araç içindeki kişi sayısını otomatik olarak algılayabilen gelişmiş yapay zekalı akıllı kameralarla yapılıyor.