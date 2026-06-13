Roza Galeri Roza Yaşam Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Yollarda direksiyon sallayan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yepyeni bir trafik kuralı ve daha önce hiç görmediğiniz bir tabela dönemi resmen başladı. Avrupa genelinde otoyollara ve şehir girişlerine yerleştirilmeye başlanan mavi zemin üzerine beyaz elmas sembolü, kurallardan habersiz sürücülerin cüzdanını fena yakacak cinsten. Peki, yollarda yeni gördüğümüz bu gizemli beyaz elmas tabelası ne anlama geliyor ve hangi şeritlerde geçerli? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:16
Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Trafik sıkışıklığını azaltmak ve araç paylaşımını teşvik etmek amacıyla yürürlüğe giren bu yeni sistem, kurallara uymayanlara acımıyor ve binlerce liralık cezaları peş peşe yazıyor.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

BEYAZ ELMAS TABELASI NE ANLAMA GELİYOR?

Avrupa'nın ulaşım ağında devrim yaratması beklenen bu yeni trafik işareti, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde resmi olarak aktif edildi. Bu tabelanın yer aldığı şeritler, artık herkesin kafasına göre girebileceği yollar olmaktan çıkıyor.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Yeni kurala göre, mavi zemin üzerindeki elmas logolu özel şeritleri yalnızca belirli şartları taşıyan araçlar kullanabiliyor. Amaç ise tek bir araçta tek kişinin seyahat etmesini engellemek ve araç paylaşımını (carpooling) küresel bir standart haline getirmek.

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Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

BU ŞERİDİ KİMLER KULLANABİLİR, KİMLERE YASAK?

Eğer yolda bu tabelayı gördüyseniz ve şeride girmek istiyorsanız, aracınızın şu şartlardan birini taşıması gerekiyor:

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Çok Yolculu Araçlar: İçinde en az iki veya daha fazla yolcu bulunan binek otomobiller,

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Toplu Taşıma ve Hizmet: Toplu taşıma otobüsleri, taksiler ve acil servis (ambulans, itfaiye vb.) araçları,

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Çevre Dostu Taşıtlar: Bazı ülkelerdeki muafiyetlere göre elektrikli araçlar.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Eğer aracınız elektrikli değilse, taksi veya otobüs kullanmıyorsanız ve arabada sadece sürücü olarak tek başınaysanız, bu şeride adım atmanız bile tamamen yasak!

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

YAPAY ZEKALI KAMERALAR DEVREDE: CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR!

"Nasıl olsa polis görmez, boş şeritten kaçayım" diye düşünen sürücüler için kötü bir haber var. Bu özel şeritlerdeki denetimler sadece polis ekipleriyle değil, araç içindeki kişi sayısını otomatik olarak algılayabilen gelişmiş yapay zekalı akıllı kameralarla yapılıyor.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Kural ihlali yapan sürücülere ise çok ağır mali yaptırımlar uygulanıyor:

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Fransa'da bu şeridi usulsüz kullanan sürücülere anında 135 euro (yaklaşık 7 bin 200 TL) ceza kesiliyor. İspanya'da ise kural ihlalinin bedeli daha da ağır; tam 200 euro (yaklaşık 10 bin 700 TL) para cezası uygulanıyor.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

DİĞER TABELALARLA KARIŞTIRMAYIN!

Uzmanlar, sürücüleri bu yeni işareti diğer mavi bilgilendirme levhalarıyla karıştırmamaları konusunda uyarıyor.Sadece otobüs veya bisiklet resminin yer aldığı tabelalar doğrudan o araç türüne ait yolları belirtirken; beyaz elmas işareti doğrudan "araç içindeki yolcu yoğunluğunu" hedef alıyor.

Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...

Yurt dışına çıkacakların ya da otoyolları kullananların seyahat ederken bu tabelaya azami dikkat göstermesi gerekiyor!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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