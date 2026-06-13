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Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...
Yeni trafik tabelası trafikte yerini aldı! Anlamını bilmeyen yandı: Cezası çok yüksek...
Yollarda direksiyon sallayan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yepyeni bir trafik kuralı ve daha önce hiç görmediğiniz bir tabela dönemi resmen başladı. Avrupa genelinde otoyollara ve şehir girişlerine yerleştirilmeye başlanan mavi zemin üzerine beyaz elmas sembolü, kurallardan habersiz sürücülerin cüzdanını fena yakacak cinsten. Peki, yollarda yeni gördüğümüz bu gizemli beyaz elmas tabelası ne anlama geliyor ve hangi şeritlerde geçerli? İşte sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:16