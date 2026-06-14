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Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…
Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…
Kanada'da yerin 3 kilometre altında tam 2 milyar yıllık su rezervi keşfedildi. Bilim insanlarının tadına baktığı bu antik sıvının özellikleri ağızları açık bırakırken, devreye giren NASA uzayda yaşam arayışı için yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.06.2026 17:25