Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

IŞIKSIZ ORTAMDA YAŞAM KANITI! NASA DEVREYE GİRDİ

Zifiri karanlıkta ve milyarlarca yıldır izole olan bu suyun içinde sülfat azaltıcı bakterilerin yaşadığı tespit edildi. Keşif, uzay ajansı NASA'nın da radarına girdi. NASA uzmanları, bu madeni Mars'ta ya da Jüpiter ve Satürn'ün uydularındaki (Europa, Enceladus) buz altı okyanuslarında yaşam olup olmadığını anlamak için bir simülasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.