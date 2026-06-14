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Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

Kanada'da yerin 3 kilometre altında tam 2 milyar yıllık su rezervi keşfedildi. Bilim insanlarının tadına baktığı bu antik sıvının özellikleri ağızları açık bırakırken, devreye giren NASA uzayda yaşam arayışı için yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.06.2026 17:25
Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

İşte dünyanın en eski suyunun şoke eden tadı ve rengi...

Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Kidd Creek maden ocağında bilim tarihi açısından devrim niteliğinde bir keşfe imza atıldı. Yerin tam 3 kilometre altında, Güneş ışığından ve dış dünyadan izole olmuş 2 milyar yıllık su rezervi bulundu. Bu su, "dünyanın en eski sıvı suyu" olarak kayıtlara geçti.

Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

TADINA BAKAN ŞOKE OLDU: DENİZ SUYUNDAN 10 KAT DAHA...

Toronto Üniversitesi'nden Prof. Barbara Sherwood Lollar liderliğindeki ekibin yaptığı araştırmada, antik suyun fiziksel özellikleri ezber bozdu. Bilim insanlarının incelediği suyun tadı ve yapısı normal sudan tamamen farklı çıktı.

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Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

Yapılan testlere göre 2 milyar yıllık su;

Normal deniz suyundan tam 10 kat daha tuzlu bir yapıya sahip.

Kıvamı normal suya göre oldukça yoğun ve yapışkan.

Aşırı acı bir tadı ve keskin bir kükürt (çürük yumurta) kokusu var.

Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

En dikkat çekici özelliği ise, yer altından ilk çıktığında şeffaf olan sıvının, havayla temas ettiği anda içerisindeki demir oksitlenmesi nedeniyle saniyeler içinde turuncu renge dönüşmesi!

Yerin 3 bin metre altında bulundu! Dünyanın en eski suyunun tadı şaşırttı: Deniz suyundan 10 kat daha…

IŞIKSIZ ORTAMDA YAŞAM KANITI! NASA DEVREYE GİRDİ

Zifiri karanlıkta ve milyarlarca yıldır izole olan bu suyun içinde sülfat azaltıcı bakterilerin yaşadığı tespit edildi. Keşif, uzay ajansı NASA'nın da radarına girdi. NASA uzmanları, bu madeni Mars'ta ya da Jüpiter ve Satürn'ün uydularındaki (Europa, Enceladus) buz altı okyanuslarında yaşam olup olmadığını anlamak için bir simülasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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