1 milyon kişi risk altında! Uzmanı uyardı: Nöbet geçiren kişiye asla bunu yapmayın!

Her yıl 26 Mart'ta, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki insanlar mor giymeye ve epilepsi farkındalığını desteklemek için etkinlikler düzenlemeye davet ediliyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği de dün epilepsi hastalığıyla ilgili bilinçlendirmek ve damgalamaya son vermek için 'Mor Alarm'ı çaldı. Epilepsi, tarihin bilinen en eski hastalıklardan biri olmasına rağmen hâlâ yeterince anlaşılmıyor ve hastalar toplumsal ön yargılarla karşılaşıyor. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, halk arasında 'sara' olarak bilinen epilepsi hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

1 MİLYON EPİLEPSİ HASTASI VAR

Prof. Dr. Bebek, epilepsinin kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalık olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası var" dedi.