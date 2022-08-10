15 yaşındaki Harun kalp krizi geçirdi! Uzmanı uyardı: Bu çocuklar risk altında...

Antalya’da yaşayan 15 yaşındaki Harun Sarı, bilgisayar oyunu oynarken geçirdiği ani kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Küçük kız kardeşi Nisa’nın abisini ilk aşamada şaka yaptığını sanması fakat hareketsiz olduğunun fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildiren aile, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı. Bu olayın ardından, gençlerde ortaya çıkan kalp krizinin asıl nedenlerini Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muharrem Arslandağ cevapladı.

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 10:31 PAYLAŞ ABONE OL

Gençlerde ortaya çıkan kalp krizi, çeşitli sebeplerle ve aniden tetiklenebilen hayatı tehdit eden oldukça tehlikeli bir durum. İleri yaşlarda görülen kalp krizi riski ile birbirinden farklı süreçler izleyen, genç yaşta geçirilen kalp krizi arasındaki farkları ve risk faktörlerini anlatan Dr. Muharrem Arslandağ, tüm bu risklere dair önemli uyarılarda bulundu.

Kalp krizinin genellikle görülme yaş aralığını ileri yaşlar olarak düşünsek de, genç yaşlarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişi sayısında artış ortaya çıkmış durumda. Bu artışın sebebi nedir? Kalp krizi görülme yaşı normal şartlarda 30lu 40lı yaşlardan itibaren artmakta. Ancak değişen yemek yeme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketme, sağlıksız beslenme, artan stres, şişmanlık ve bu nedenlerle beraber ortaya çıkan yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi nedenler erken yaşta kalp krizini tetikliyor. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bu genç yaşlarda ani ölümcül ritim bozuklukları da gelişmekte ve bu da halk arasında kalp krizi olarak ifade edilmektedir. Çocukları ve gençleri kalp krizinden korumak için neler yapılmalı? Hareketsizlik, zararlı alışkanlıklar gibi saydığımız risk faktörleri hızla düzeltilmelidir. Toplumumuzda tütün ürünlerinin kullanımı giderek artmaktadır. Bütün ürünlerin kullanımını azaltmak için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. Genç arkadaşlara mutlaka günde en az 45 dakika spor yapmaları anlatılmalıdır, hareketsiz yaşam hem kalp krizi riskini hem inme riski hem de birçok kanser riskini arttırmaktadır. Bu nedenle sporsuz gün geçirmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenerek hem kilo kontrolü sağlanmalı hem de kolesterol seviyesi tehlikeli düzeylere kadar yükselmemelidir, bu şekilde enflamasyon denilen olay engellenmelidir.