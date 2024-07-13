20 yıldır "geçmez denilen" cilt lekelerinden böyle kurtuldu! "Herkes imkansız demişti ama..."

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geçtiğimiz yıl Fonksiyonel Tıp Merkezi'ne gelen Duygulu, yaşam tarzını değiştirerek vitiligodan kurtuldu. Fonksiyonel tıpla tanışana kadar uyguladığı tedavilerin fayda sağlamadığına vurgu yapan Duygulu, "Her şey 2004 yılında bir gecede oldu. Yanaklarımda, kaşlarımın üzerinde ve çenemde beyaz benekler çıktı. Hemen panikle hastaneye gittim. Vitiligo teşhisi konuldu ve tedaviye başladım. Çeşitli ilaçlar, tedaviler denendi ancak çare bulunamadı. Çözümler hep geçici oldu. Birkaç hafta düzelir gibi olurdu ancak güneşi görünce lekeler tekrar çıkıyordu. Bana bu hastalığın tedavisinin olmadığını söylüyorlardı. Psikolojik olarak çok olumsuz etkileniyorsunuz. Bununla baş etmek çok zor oldu" dedi.