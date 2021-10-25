3 hafta boyunca düzelmiyorsa dikkat! Covid-19 ile ayırt etmek mümkün değil

Özellikle sonbahar aylarında acil başvurularında artışa neden olan larenjit, ses tellerinde oluşan gırtlak iltihabından dolayı ortaya çıkmaktadır. Covid-19 enfeksiyonunun larenjit, nezle ve grip belirtileri ile başlayabildiğini söyleyen Prof. Dr. Vefik Arıca, larenjit belirtilerini sıralayarak Covid-19’dan ayırt etmenin yollarını açıkladı.

SEDA OKKIRAN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 16:18

Larenjit hastalığının en temel belirtisinin ses kısıklığı olduğunu belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, alerjilerin, mantar enfeksiyonu ve boğaza darbe alınması gibi durumların larenjite sebep olduğunu belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu. LARENJİTİN KRİTİK BELİRTİLERİ… Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Larenjit, gırtlak olarak da bilinen larenksin iltihaplanmasına verilen isimdir. Larenks soluk borusunun üst kısmında yer alır. Larenks; nefes alma, yutkunma ve konuşmada önemli görevler üstlenir. Larenjit, çoğunlukla soğuk algınlığı ve grip gibi viral bir enfeksiyondan kaynaklanır. En temel belirtisi ise ses kısıklığıdır. Diğer belirtiler arasında boğaz ağrısı, öksürük ve yutma güçlüğü sayılabilir. İşte larenjitte görülen diğer belirtiler… Konuşma zorluğu

Ateş

Titreme

Şiddetli öksürük

Lenf bezlerinde şişme

Hırıltı

Boğazda yabancı bir madde varmış hissi

Yorgunluk Yukarıda sayılan belirtiler, aniden başlayarak iki ya da üç gün içinde daha şiddetli hale gelebilir. Daha şiddetli belirtiler varsa altta yatan başka bir hastalık olabilir. Hastalığın belirtileri çocuklarda daha ciddi bir hastalık tablosuna yol açabilmekte ve solunum sıkıntısı gelişebilmektedir." diye sözlerine devam etti.

LARENJİT BULAŞICI MI? Prof. Dr. Vefik Arıca, "Eğer larenjite bir bakteri, mantar ya da başka türde bir enfeksiyon neden olmuşsa, bulaşıcı olabilir; tıpkı birçok solunum enfeksiyonu ve soğuk algınlığında olduğu gibi. Larenjitin ne kadar süre bulaşıcı olduğuna ilişkin araştırmalara göre maksimum bir haftadır. Normalde birkaç gündür." dedi. ÜÇ HAFTADAN FAZLA SÜRERSE… Bazı alışkanlıkların da larenjite neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, "Larenjit akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olur. Üç haftadan kısa sürerse akut larenjit, üç haftadan fazla sürerse kronik larenjit olarak tanımlanır. Larenjit vakalarının çoğunda geçici bir virüs kaynaklı enfeksiyon görülür ve durum ciddi değildir. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonlarla birlikte, endüstriye ait dumanları solumanız gibi çevresel faktörler de, sigara tüketmeniz gibi zararlı alışkanlıklarınız da larenjite neden olabilir." diye belirtti.

AKUT VE KRONİK LARENJİT NEDENLERİ NELERDİR? Prof. Dr. Vefik Arıca, akut ve kronik larenjitin nedenlerini şu şekilde sıraladı: Larenjit vakalarının çoğu kısa sürelidir ve altta yatan nedenin bulunmasından sonra iyileşir. Akut larenjitin en yaygın nedeni, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi viral bir enfeksiyondur. Akut larenjitin nedenleri: Soğuk algınlığına neden olanlara benzer viral enfeksiyonlar

Bakteriyel enfeksiyonlar

Fazla alkol tüketimi

Sesin aşırı veya kötü kullanımı Kronik larenjitin en yaygın nedeni reflüdür. Midenizdeki asitlerin boğazınıza kadar geri gitmesi ve gırtlağınıza ulaşması bu bölgeyi tahriş eder. Bunun yanında kronik larenjite neden olan diğer durumlar şunlardır: Sigara içmek veya elektronik sigara içmek

Alerjiler

Pamukçuk mantarı gibi bir mantar enfeksiyonu

Boğaza darbe alınması ile yaralanma

Kimyasal dumanların solunması

Sinüs hastalığı

Kanser

COVID-19'DAN AYIRT ETMENİN YOLU… Prof. Dr. Vefik Arıca,"Hastanın hissettiği belirtiler ile bu iki hastalığı ayırt edebilmesi mümkün değildir. Koku ve tat almada kayıp yaşama larenjitte görülen bir belirti değildir. Koku alma hissinin ve bağlantılı olarak tat alma hissinin kaybı ise her Covid-19 vakasında değil fakat bazı vakalarda görülebilmektedir. Tat ve koku duyumunun kaybı gibi her Covid-19 vakasında boğaz ağrısına da rastlanmayabilir. Covid-19 enfeksiyonun başlangıcı aynı larenjit, nezle ve grip belirtileri ile başlayabilir. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısı ile başlar ama Covid-19'un diğerlerinden farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Yani akciğere indiği içinde balgam yapması bazı hastalarda da en önemlisi zatürreye neden olması. En önemli farkı bu. Yani her burnu akan, her yüksek ateşi olan, her öksüren, hapşıran Covid-19 değildir. Larenjit, nezle ve grip hastalıkları da mevcut." diye açıkladı.

ÇOCUKLARI NASIL ETKİLEMEKTEDİR? "Özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda daha çok görülen akut larenjit, halk arasında yalancı kuşpalazı ya da yalancı difteri olarak da bilinen krup, soğuk havaların da gelmesiyle birlikte çocukların kolaylıkla hastalanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle çocukları geceleri havlamayı andıran öksürükle uyanmalarına ve solunum sıkıntısına yol açabilmektedir." Prof. Dr. Vefik Arıca alınabilecek önlemleri sıraladı: Sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak ses tellerini tahriş eder. Sigara içilmemelidir.

Viral enfeksiyonlardan korunmak için eller sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyene dikkat edilmelidir.

Fısıldayarak konuşmak ses tellerini normalden daha fazla yorar. Larenjit belirtilerine sahip kişiler, fısıldayarak konuşmak yerine daha az konuşmayı ve ses tellerini yormamayı tercih edebilir.

Reflü kaynaklı larenjit belirtilerini hafifletmek için hazımsızlığa neden olabilecek gıdalardan uzak durulmalı ve uygun beslenme planına uyulmalıdır.

Larenjitin vücudun yabancı bir maddeye karşı reaksiyon göstermesi sonucu oluştuğu durumlarda, alerjiye neden olan tetikleyiciler belirlenmeli ve bu alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Fazla kafein tüketimi boğaz kuruluğuna neden olur. Gün içinde kafein alımını kısıtlamak ve bol su tüketmek belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabilir.