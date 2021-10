3 hafta boyunca düzelmiyorsa dikkat! Covid-19 ile ayırt etmek mümkün değil

COVID-19'DAN AYIRT ETMENİN YOLU…

Prof. Dr. Vefik Arıca,"Hastanın hissettiği belirtiler ile bu iki hastalığı ayırt edebilmesi mümkün değildir. Koku ve tat almada kayıp yaşama larenjitte görülen bir belirti değildir. Koku alma hissinin ve bağlantılı olarak tat alma hissinin kaybı ise her Covid-19 vakasında değil fakat bazı vakalarda görülebilmektedir. Tat ve koku duyumunun kaybı gibi her Covid-19 vakasında boğaz ağrısına da rastlanmayabilir.

Covid-19 enfeksiyonun başlangıcı aynı larenjit, nezle ve grip belirtileri ile başlayabilir. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısı ile başlar ama Covid-19'un diğerlerinden farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Yani akciğere indiği içinde balgam yapması bazı hastalarda da en önemlisi zatürreye neden olması. En önemli farkı bu. Yani her burnu akan, her yüksek ateşi olan, her öksüren, hapşıran Covid-19 değildir. Larenjit, nezle ve grip hastalıkları da mevcut." diye açıkladı.