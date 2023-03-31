37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor!

Ülkemizde ve dünyada yaşanan büyük acıya, siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen sanatın var olması gerekliliğine ve müziğin iyileştirici gücüne olan inanç ile sorumluluktan vazgeçilmeksizin hazırlanan 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde başta ülkemizin yetiştirdiği güzide ve genç sanatçılarımız olmak üzere Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin'den klasik müzik ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 13 ülkeden çoğunluğu ülkemize ilk kez gelecek 355'ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

37. Festivalde senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile dört gitar ve bir bale atölye çalışması yer alacak.

37. Festival afişi: Sevda– Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen "37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali" Afiş Yarışması'nda oybirliği ile birinciliğe layık görülen Kayahan Kaya imzasını taşıyor.

Festivalin açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması gibi ilkelerin 37.Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde de sürdürülüyor.

4 Nisan Salı akşamı Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azeri bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konseri ile açılacak 37.Festival, 27 Nisan akşamı keman sanatçısı Hande Küden solistliğinde EU Chamber Orhestra ve 28 Nisan Cuma akşamı ülkemizde ilk kez düzenlenen Dünya Koro Sempozyumu ortak etkinliği olan Endonezya'dan Batavia Madrigal Singers konserleri ile sona erecek.

Türkiye'nin yetiştirdiği iki uluslararası değerimiz şef İbrahim Yazıcı ve çellist Nil Kocamangil ile Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında kadrolu sanatçılarla kurulan ilk oda orkestrası olma ayrıcalığını taşıyan Karşıyaka Oda Orkestrası,

İspanya'nın önemli modern dans topluluklarından La Mov Companiza de Danza,

Klarinet sanatçısı İsmail Lumanovski'nin Makedon üflemeli ve vurmalı çalgılar ustalarını buluşturduğu Balkan Band,

Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen Gitar günü çerçevesinde , uluslararası bir çok yarışmanın ödül sahibi genç kuşak klasik gitaristlerimiz Özberk Miraç Sarıgül ve Eren Süalp Gitar Resitali ile aynı akşam dünyaca ünlü ve virtüöz gitaristler Aniello Desiderio & Zoran Dukic Duo… Gün içerisinde de iki değerli müzisyenimiz ve eğitmenimiz Cem Çeliksırt ve Kağan Korad ile Desiderio , Dukic ustalık sınıfları,

Prag Konservatuarı ve Prag Sahne Sanatları Akademisi mezunu önemli beş müzisyenden oluşan Belfiato Nefesli Beşlisi,

İspanya'nın en önemli erkek dansçılarından David Gutiérrez tarafından 2017'de kurulan Barcelona Flamenco Ballet,

Yorum gücü ile dünyanın en seçkin oda orkestralarından biri olarak ün kazanmış Zagrep Solistleri,

"Harika çocuk" olarak başladığı müzik yaşamını, uluslararası solistlik kariyeri ve gençlerle yoğun çalışmalarını harmanlayarak sürdüren Gülsin Onay ve Cumhuriyetin Gelecek Solistleri konserinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk konservatuvarı olan H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı ve Müzik Bölümü Ortaokul Korosu, Adil Kerem Ünal, piyano, Nehir Kıran ve Peren Alan keman ve Uzay Kurtaran, piyano

Çek Cumhuriyeti'nin en büyük bağımsız profesyonel dans topluluğu Prag Chamber Ballet ve Çek koreografların eserlerinde ortak performans sergileyecekleri 1994 yılından bu yana özgün performansları ile tanınan Çek yaylı çalgılar dörtlüsü Zemlinsky Quartet,

Caz dünyasının en iyi piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Kenny Barron ile kontrabasta Kiyoshi Kitagawa ve davulda Johnathan Blake'den oluşan Kenny Baron Trio,

bin yıllık geçmişi ile Çinin tarihi enstrümanı Sheng'in (Ağız Orgu) dünyadaki en büyük ustası kabul edilen Wue Wei ve ülkemizin en önemli Arp sanatçılarından Çağatay Akyol'un sheng-arp resitali,

1995 yılında Bengt Ollén tarafından kurulan İsveç koro kültürünü yansıtması ile de tanınan, Sofia Vokalensemble ile 1993 yılında 150 kişilik Taipei Filarmoni Korosu'ndan ayrılarak kurulan Tayvan'ın en önemli korolarından Taipei Filarmoni Oda Korosu,

Türkiye'den çıkmış bir oda müziği grubu olarak önümüzdeki yıllarda uluslararası konser salonları ve festivallerde Türkiye'yi gururla temsil edeceği şüphe götürmeyen her bir üyesi ödüllü vitüzlar olan Trio Vecando, festivalimizin bu seneki sanatçı ve topluluklarından…

Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkıları ile düzenlediği, Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu'nun Onur Üyesi olduğu 37 Festival, MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları olan Ana Sahne, Mavi Salon ve Tarihi Salon, Bilkent Konser Salonu, ve Çankaya Sahne de gerçekleşecek. Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı, festivalin biletleri biletinial.com'da satışta

Detaylı bilgi ve 37. Festival sanatçılarının video ve görsellerini

www.ankarafestival.com'da bulabilirsiniz