7 yaşında kocaman bir yürekten destek mesajı! "Korkma kardeşim, yanındayız"

Bingöl'ün Genç ilçesindeki birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse'nin deprem bölgesine gönderdiği hediye kutusundaki not, okuyanları duygulandırdı. Karaköse hediye kutusuna, "Her şey iyi olacak, korkma kardeşim, yanınızdayız" notunu yazdı.

İHA Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:59 PAYLAŞ ABONE OL

11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olan asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'den de deprem bölgesine vatandaşlardan çeşitli yardımlar gönderiliyor.

Bu çerçevede Genç ilçe merkezinde ikamet eden birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse'nin, depremzede kardeşlerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için deprem bölgesine göndermiş olduğu hediye kutusu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde görevli Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca minik afetzede Mehtap Şahin'e ulaştırıldı.