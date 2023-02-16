7 yaşında kocaman bir yürekten destek mesajı! "Korkma kardeşim, yanındayız"

11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olan asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'den de deprem bölgesine vatandaşlardan çeşitli yardımlar gönderiliyor.
Bu çerçevede Genç ilçe merkezinde ikamet eden birinci sınıf öğrencisi Sema Karaköse'nin, depremzede kardeşlerinin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için deprem bölgesine göndermiş olduğu hediye kutusu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde görevli Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca minik afetzede Mehtap Şahin'e ulaştırıldı.
Minik yardımsever Sema, hediye kutusuna yazdığı notta, "Bu oyuncakları sizin için hazırladım, yanında çikolata da var. Her şey iyi olacak, korkma kardeşim, yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.