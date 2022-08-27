76 yaşında fitnesçı fenomen, 1,6 milyon takipçiye ulaştı: İlham veren Joan MacDonald ile tanışın

Joan MacDonald, 1.6 milyon Instagram takipçisiyle birlikte, nasıl bir yaşam stiline sahip olduğuna dair yaptığı paylaşımlarla tüm dünyaadn ilgi topluyor. Son videolarında ise insanlara sıkı çalışmanın ne denli etkili olabileceğini ispatlıyor.

"DİĞER İNSANLAR İÇİN BİR İLHAM KAYNAĞI"

Joan MacDonald, yaşın yalnızca bir sayı olduğunu ispatlayan bir fenomene dönüşmüş durumda. 76 yaşındaki MacDonald, kendi yaşına rağmen sahip olduğu gücü sürekli olarak kanıtlarken, aynı zamanda diğer birçok insana da ilham kaynağı oluyor.

Son yaptığı paylaşımlardan birinde, herkesin kaslarını esnettiği bir fotoğrafı kendisine göndermesini isteyerek, birçok kişiyi harekete geçirdi ve birçok insanın "ne yapmaya karar verirse onu yapabileceğine" dair önemli bir motivasyon hareketi başlattı.