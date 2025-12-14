Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri 8 bin yıllık lezzetin sırrı ortaya çıktı! Dünyanın en eski yemeklerinden...

Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı lezzetler vardır ki, yalnızca karnımızı değil hafızamızı da doyurur. Güveç, işte tam da bu yemeklerden biri. Arkeolojik bulgular, antik yazıtlar ve Anadolu’nun köklü mutfak geleneği; güvecin yaklaşık 8 bin yıldır sofralardaki yerini koruduğunu gösteriyor. Killi toprağın ateşle buluştuğu bu kadim pişirme yöntemi, yemeğin suyunu, aromasını ve besin değerini muhafaza ederken, sabrın ve yavaş pişmenin lezzete dönüşmüş halini sunuyor. Peki onca yüzyıla rağmen güveci hala vazgeçilmez kılan sır ne?

İnsanlık tarihinin en eski yemeklerinden biri nedir merak ettiniz mi hiç? Güvecin en eski yemeklerden biri olduğunu, arkeolojik kazılarda elde edilen yemek kapları bize kanıtlıyor. M.Ö 8. veya 4. yüzyıllar arası Heredot'un yazıtlarında bulunan güveç tarifleri, bu yemeğin yaklaşık 8 bin yaşında olduğunu gösteriyor. Güveç, aslında kil ve topraktan yapılan yemek kabına verilen bir isim olsa da bugün bu kaplarda yapılan tarihin en eski yemeklerinden birine de 'güveç' diyoruz. Anadolu'da ilk çarklı çömlekçiliğe ait bulgulara, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce Kayseri dolaylarında Alişar'da Boğazköy'de ve Truva'da rastlanmıştır.

GÜVEÇ SEÇERKEN DİKKAT ETMELİYİZ?

Güveçlerin içinin sırsız olması sağlık açısından daha yararlıdır. Çünkü güveçlerin sırla kaplanması her ne kadar su sızdırmaz olmasını sağlasa da sırların içerisinde kurşun vb. zararlı maddelerin olması güveçleri sağlığa zararlı hale getirmektedir. Bu nedenle güveç alırken atalarımızın kullandığı gibi sırsız güveçlerin tercih edilmesinde yarar vardır. Toprak güveç kapları sırlı ve sırsız olmak üzere iki çeşitte bulunur. Sırlama işlemi, güveç kabının iç yüzeyi suyla temas ettiğinde erimeyen bazı maddeler ile kaplanır. Bazen bu maddeler arasında kurşun da kullanılmaktadır. Bundan dolayı güveç satın alırken iç kaplamasının kurşunsuz olmasına dikkat etmeliyiz.