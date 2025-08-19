Açık ameliyat tarih oluyor! "Hastalar günler içinde ayağa kalkıyor"

Uzaya giden astronotları ameliyat etmek maksadıyla geliştirilen robotik cerrahi teknolojisi, hastaların umudu oldu. Laparoskopinin gelişmiş hâli olan robotik cerrahi ameliyatları dünyada da rağbet görüyor. Robotlar, en son teknolojiyle cerrahların yanında yer alıyor. Kanser ameliyatlarında 100 operasyondan 5'i robotla yapılıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, bu yöntemin prostat kanserinden böbrek tümörlerine kadar pek çok alanda sağladığı avantajları anlatarak, özellikle prostat kanseri hastaları için bu yöntemin 'altın standart' haline geldiğini söyledi.

ÜÇ BOYUTLU

Prof. Dr. Horuz "Ürolojik bir ameliyat fikri, akla hemen büyük kesileri, ağrılı ve uzun bir iyileşme dönemini getiriyordu. Ancak teknoloji, bu kaygıları tarihe gömüyor. Sadece birkaç küçük delikten girilerek yapılan, üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile cerrahın görüşünü mükemmelleştiren robotik cerrahi, hem operasyonların başarı oranını artırıyor hem de hastaların günler içinde normal hayatına dönmesini sağlıyor" dedi.

AÇIK AMELİYATTAN ROBOTİK CERRAHİYE

Robotik cerrahinin açık ve laparoskopik ameliyatların yerini almaya başlayan modern bir teknoloji sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Horuz, "Eskiden büyük kesilerle yaptığımız ameliyatları artık küçük deliklerden vücut içine yerleştirilen aletler, aydınlatma sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamera ile yapıyoruz. Hastalar bu sayede daha hızlı iyileşiyor" diye konuştu.

540 DERECE DÖNEBİLEN KOLLAR

Robotik cerrahinin çalışma prensibini Prof. Dr. Horuz, şöyle anlattı: "Ameliyat sırasında hastanın yanında değiliz, konsol adı verilen özel bir alanda üç boyutlu ve büyütülmüş görüntü altında çalışıyoruz. Robotun kolları milimetrik hassasiyetle hareket edebiliyor ve insan bileğini taklit ederek, 540 derece dönebiliyor. Bu yöntemin açık ameliyatlara kıyasla pek çok avantajı var. Ameliyat sırasında kanama çok daha az oluyor. Hastalarımızın hastanede kalış süresi kısalıyor, evde iyileşme süreci daha rahat geçiyor. Küçük kesiler sayesinde sosyal ve iş hayatına dönüşleri hızlanıyor."

EN YAYGIN PROSTAT KANSERLERİNDE KULLANILIYOR

Robotik cerrahinin üroloji alanında özellikle üro-onkoloji vakalarında tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Horuz, şöyle dedi: "Prostat, böbrek, mesane, testis ve böbreküstü bezi kanserlerinde kullanıyoruz. Dünyada da en yaygın kullanım alanı prostat kanseri ameliyatları. Prostat kanseri ameliyatlarında en çok korkulan iki yan etki kalıcı idrar kaçırma ve sertleşme sorunları. Robotik cerrahi sayesinde bu yan etkilerde ciddi azalma var. Kalıcı idrar kaçırma artık neredeyse hiç görülmüyor."