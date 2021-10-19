Açlık hissi neden olur?

Bu durum iki temel nedene bağlamaktadır. Bunlardan birincisi her sağlıklı insanda bulunan ve beynimizin acıkma hissini tetikleyen " ghrelin hormonu". Açlık hormonu olarak da bilinen ghrelin, vücudumuzdaki besin ve enerji kullanımıyla birlikte iştahımızı da düzenleme görevini üstlenmektedir. Acıkmamızın ikinci nedeni ise tamamen psikolojiktir. Bu durumu doğuran en önemli neden, gün içerisinde periyodik olarak beslenme ihtiyacı duyan bireylerin; beslenme saati yaklaştığında açlık sınırına ulaşmasalar bile öğrenilmiş güdülerden kaynaklanan hissiyata neden olması durumudur.

Beynimizin açlık hissi uyandırmasındaki en önemli etken, vücudumuzda bulunan hormon seviyesinin yükselmesi olarak belirtilmekle birlikte, anlık olarak değişebilen psikolojik göstergeler de bu hissi yaratabilmektedir.

Sağlıklı bir bireyde bu iki neden de açlık hissiyle karşılaşmamıza sağlamaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gerek en önemli nokta açlık hissinin, karnımızı doyurduktan sonra geçip geçmediği hususudur. Karnımız tok olduğu zamanlarda, geçmek bilmeyen açlık hissi duyulması obezite hastalığının en belirgin özelliklerinden birisi. Zira yemek yeme eylemi, yalnızca açlık hissimizi ortadan kaldırma amacına yönelik değil, aynı zamanda vücudumuzun ihtiyacı olan tuz, su, protein, mineral ve vitaminleri bünyeye kazandırmaktır. Konumuz çerçevesinde değerlendirdiğimizde hepimizin yaşadığı doğal açlık hissi nasıl giderilir sorusunun yanıtını verelim.

AÇLIK HİSSİ NASIL BASTIRILIR?

Yapılan araştırmalar ışığında midedeki açlık hissini gidermenin en bilinen yolu taze meyve ve sebze tüketmektir. Taze meyve ve sebzeler, içerdikleri vitamin, mineral, su ve glikoz sayesinde kanda düşen şeker oranını dengeledikleri gibi, aynı zamanda açlık hissine neden olan ghrelin hormonunun da salgılanma miktarını en aza indirecektir. Aynı zamanda lif oranıyla sindirimi düzenlerken açlık hissiyatını geçici süre ile azaltacaktır.

Tam tahıllı atıştırmalıklar da, aniden başlayan açlık hissini bastırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır. Özellikle rafine edilmemiş ve lifleri alınmamış tahıllardan oluşan ekmek, az şekerli ya da tuzsuz kurabiye tarzındaki atıştırmalıklarla açlık hissinizi sağlık bir şekilde giderebilirsiniz.

Bu iki besin grubunun haricinde su içmek de midenizdeki açlık hissini gidermektedir. Uzmanlara göre açlık hissi ile karşılaştığınızda 2 bardak su içmeli; 5-10 dakika ara verdikten sonra şayet açlığınız geçmediyse bir şeyler yenmelidir.