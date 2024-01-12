Adenovirüs tehlikesine dikkat! "Süper enfeksiyona dönüşebilir"

Adenovirüs ikazını her yaştan insana yapan Dr. Atlı, virüsün özellikle boğaz gıcıklanmasına bağlı enfeksiyona neden olduğunu, baş ve boğaz ağrılarına neden olduğunu ifade etti.



Kalabalık ortamlarda maske kullanılması gerektiğini de söyleyen Dr. Atlı, pandemideki virüslere benzediğini ancak korkulacak bir durum olmadığını ifade etti. Dr. Atlı, "Son günlerde ortalığı kasıp kavuran bir virüs ile karşı karşıyayız özellikle kulak burun boğaz bölümünü çok ilgilendiren bir konu bu. Adenovirüs grubundan bir virüs bu. Genellikle boğazda gıcıklanma ağrı ile başlar daha sonra sinüse ve göze yerleşiyor. Özellikle sinüse yerleştiği zaman süper enfeksiyonlara sebep olduğu için burunda tıkanıklıklar, öksürük, baş ve boğaz ağrılarına neden oluyor. Çok uzun süreli devam eden öksürükler yapıyor. Süper enfeksiyonlar yaptığı zaman antibiyotik desteği sağlanıyor. Bol sıvı alma ile hastalıktan korunmak için temiz tutmak geçiyor. Sonuçta hızlı bir şekilde ilerleyen ve uzun süren öksürükler yapar. Mutlaka süper enfeksiyona yol açtığı için antibiyotik ile tedavi etmek gerekiyor. Çok çabuk yayılan bir durumu var ama pandemiye benzemiş olmasına rağmen, o kadar sıkıntı oluşturacak bir virüs değildir. Bu tür hastalıklar bir sürü zararlara neden olabiliyor ama önemli olanı çok fazla iş gücü kaybına sahip olduğu için önemli. Mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. Kalabalık yerlerde mutlaka maske kullanmamız ve temizliğe dikkat edip bol sıvı ile vitaminler ile destek vermek gerekiyor" diye konuştu.