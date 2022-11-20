Adeta doğal bir film seti: Kapadokya





MUSTAFAPAŞA (SİNASOS)

Ürgüp'ün altı km güneyinde yer alan Mustafapaşa Köyü (eski adıyla Sinasos), Kapadokya'nın en güzel köylerinden biri. Geçen yüzyılda Kapadokya'nın merkeziydi ve zengin Osmanlılar görkemli konaklarını buraya inşa ettiler. Bütün köy bu tür konaklardan oluşuyor ve hepsi tüf taş bloklarından inşa edilmiş. Konakların içinde harika duvar resimleri ve zarif kabartma çalışmaları var. Mustafapaşa binaları ayrıca güzel neoklasik ön cepheleri ve süslü oyma taş işçiliği ile ünlü. Bazılarında, bir tarih veya isim ince Yunan harflerle dekoratif taş içine yazılmış halde. Bu, hala geç 18. ve 19. yüzyıllarda kasabaya yerleşmiş zengin tüccarların gelişen Yunan Ortodoks topluluğuna işaret eder. Ancak eski Yunan evlerinin çok azının kullanıldığı hemen göze çarpıyor. Büyük çoğunluğu yıllardır havanın merhametine bırakıldı. Evler Yunanistan ile Türkiye arasındaki zorunlu nüfus değişiminin gerçekleştiği 1923'ten beri boş duruyor. O zamanlar Mustafapaşa Sinasos (güneş şehri) olarak biliniyordu ve nesiller boyunca Müslüman komşularının yanında huzur içinde yaşayan 8 binden fazla Rum Ortodoks Türk vatandaşına ev sahipliği yapıyordu.



ORTAHİSAR

Göreme, Ürgüp, Uçhisar ve Nevşehir gibi Kapadokya yerleşimleri arasında merkezi konumda ve Göreme Açık Hava Müzesi'ne sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Kasabaya girerken; her iki taraftaki kaya yüzeylerinde kapılar göreceksiniz. Bu kapılar, Kapadokya'daki soğuk hava depolarının en iyi örnekleri. Bu doğal klimalı odalarda Akdeniz bölgesinden limon ve portakal, Niğde'den elma, yerel patates, ayva ve soğan bulunuyor. Ortahisar, ilginç taş evleri, dar sokakları, güzel kiliseleri ve kale benzeri kaya oluşumuyla ünlü. 90 m yüksekliğindeki doğal kale, bölgede öne çıkan bir nokta. Mağaralar ve tüneller ile delinmiş içinde insan varlığının en ufak bir göstergesi olmadan doğa tarafından kamufle edilmiş, yer yer içini gösterecek şekilde parçalanmış halde. Ortahisar Kalesi, Hallaçdere Peri Bacaları ve Erciyes Dağı'nın karlı tepeleri ile muhteşem bir panorama sunuyor.