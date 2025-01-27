Adeta ölüme davetiye çıkarıyor! Bu hata vücut için fazladan yük oluşturuyor...

Steroid kullanımının yan etkileri arasında hormonal dengede bozulmalar, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hasarları görülebiliyor. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Onur Derdiyok, sporcularda steroid kullanımının zararlarına dikkat çekerek, "Bu tür performans artırıcılar, vücut için doğal olmayan bir yük oluşturur ve sağlıklı bir gelişim sürecini olumsuz etkileyebilir. Hatta ölüme bile yol açabilir." şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR"

Derdiyok, "Steroidler, özellikle kortikosteroid türleri, vücutta iltihaplanmayı azaltma ve solunum yollarını geçici olarak rahatlatma gibi etkiler gösterebilir. Bu nedenle bazı sporcular, dayanıklılıklarını artırmak, antrenman sırasında daha rahat nefes alabilmek ve performanslarını artırmak amacıyla bu maddelere başvuruyor. Ancak, bu etkiler genellikle kısa vadelidir ve sağlığa ciddi zararlar verebilir. Kısa vadede steroidler solunum yollarını açarak sporcuların daha rahat nefes almasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra, kaslardaki yorgunluğu geciktirme, iltihaplanmayı azaltma ve daha hızlı toparlanma gibi etkiler yaratabilir. Ancak bu etkiler aldatıcıdır. Çünkü bu tür performans artırıcılar, vücut için doğal olmayan bir yük oluşturur ve sağlıklı bir gelişim sürecini olumsuz etkileyebilir." dedi.

"STEROİD KULLANIMI SPOR CAMİASINDA ETİK DIŞI KABUL EDİLİR"

Uzun vadede de steroid kullanımının çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Derdiyok, "Örneğin, hormonal dengede bozulmalar, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hasarları sık görülen problemlerdir. Ayrıca bağışıklık sisteminin zayıflaması, osteoporoz ve psikolojik sorunlar gibi yan etkiler de ortaya çıkabilir. Sporcularda bu zararlar, uzun süreli spor kariyerlerini ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Steroid kullanımı, spor dünyasında etik dışı bir davranış olarak kabul edilir. Performans artırıcı maddeler, adil rekabet ilkesini zedeler ve sporun ruhuna aykırıdır. Ayrıca, birçok spor dalında steroid kullanımı yasaklanmıştır ve bu maddelerin kullanımı tespit edilen sporculara ciddi yaptırımlar uygulanır. Bu durum, sadece sporcu için değil, aynı zamanda antrenör ve takım için de itibar kaybına neden olabilir." diye konuştu.

"SPORCULAR BAŞARIYA ULAŞMANIN SAĞLIKLI YOLLARINI BENİMSEMELİ"

Özellikle genç sporcuların steroidin kısa vadeli etkilerine odaklanarak uzun vadeli zararlarını göz ardı edebileceğinin altını çizen Derdiyok, "Bu noktada, bilinçlendirme ve eğitim çok önemli. Sporcuların doğal yollarla performans artırmayı öğrenmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi teşvik edilmelidir. Sporcular, başarıya ulaşmanın sağlıklı ve etik yollarını benimsemelidir. Steroidler, kısa vadede bazı avantajlar sağlıyor gibi görünse de uzun vadede geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına ve kariyer kayıplarına yol açabilir. Özellikle genç sporcular, başarıyı sabır ve disiplinle elde edebileceklerini bilmeli ve doğal yöntemlere yönelmelidir. Bunun için doğru bir antrenman programı, dengeli beslenme ve düzenli dinlenme yeterlidir." ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE GENÇLERİ BİLİNÇLENDİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Steroid kullanımının gençler arasında da günden güne yaygınlaştığını söyleyen Derdiyok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle sporcuları ve özellikle gençleri bilinçlendirmek çok önemli. Antrenörler, kulüpler ve federasyonlar bu konuda sorumluluk almalı, steroidlerin zararlarını anlatan kampanyalar düzenlenmeli. Ayrıca, doping testlerinin sıkılaştırılması ve steroid kullanımına yönelik yaptırımların artırılması caydırıcı olacaktır. Sağlıklı sporcular ve adil bir spor ortamı için bu tür maddelerin kullanımına sıfır tolerans gösterilmelidir."