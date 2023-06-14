Ağız kuruluğunu hafife almayın! Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan o hastalığın ilk belirtisiymiş!

Tükürük bezlerimizin ağzı nemli tutmak için yeterli tükürük üretemediği durum kserostomi olarak bilinir.

Ağız kuruluğu, bu beş hastalığın erken belirtisi olabilir;

Tükürüğümüz, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye ve ayrıca gıda parçacıklarını yıkamaya yardımcı olduğu için ağız sağlığımızda önemli bir rol oynar.

Tükürük, diş çürümesini engeller ayrıca sindirim sistemini yardımcı olan önemli enzimler içerir. Bu durum da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve besinleri almasını sağlar.