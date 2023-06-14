Ağız kuruluğunu hafife almayın! Milyonlarca insanın ölümüne sebep olan o hastalığın ilk belirtisiymiş!

Ağız kuruluğu, bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Genellikle yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan ağız kuruluğu, horlama ve uyku apnesi gibi sorunları beraberinde getirir. Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan ağız kuruluğu dışında farklı yaş gurubunda da ortaya çıkması hastalık sinyali olarak görülür. Ağız kuruluğu, diyabet, felç ve hatta HIV gibi yaşamı tehdit eden hastalıkları işaret edebilir.
Dr. Azad Eyrumlu, sürekli ağız kuruluğunun genellikle vücudun başka yerlerinde ters giden bir şeylerin işareti olabileceğini belirtti.
"Ağız kuruluğu, başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir işareti olabilir. Bu, ağızda yapışkan bir his, boğazda kuruluk veya ağrı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
Dr Eyrumlu, "Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınız değil genel sağlığınız hakkında da oldukça geniş bilgi edinilir. Sağlığınızı yakından takip etmek ve erken belirtilerle birçok hastalığın önüne geçmek için ağız kuruluğu şikayetiniz varsa derhal uzmana danışmalısınız."
Ağız kuruluğu, bu beş hastalığın erken belirtisi olabilir;
Tükürük bezlerimizin ağzı nemli tutmak için yeterli tükürük üretemediği durum kserostomi olarak bilinir.
Tükürüğümüz, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye ve ayrıca gıda parçacıklarını yıkamaya yardımcı olduğu için ağız sağlığımızda önemli bir rol oynar.
Tükürük, diş çürümesini engeller ayrıca sindirim sistemini yardımcı olan önemli enzimler içerir. Bu durum da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve besinleri almasını sağlar.
Ağız hijyeninizin iyi durumda olduğundan emin olmak ve gelişen sorunları takip etmek için her altı ayda bir diş hekimine görünmeniz önerilir.
Ağız hijyeninden emin olmak için altı ayda bir diş hekiminize görünmelisiniz.