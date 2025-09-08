Ağız sağlığını bozan sinsi tehdit! Çocuklar bu yiyecekleri sık tüketiyor





DÜZENLİ FIRÇALAMA

Çocuklara diş fırçalama konusunda kazandırılacak günlük rutinlerin, davranışın kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynadığına da dikkat çeken Dt. Parlak, şunları söyledi: "Sabah kalkar kalkmaz, akşam yatmadan önce, öğlen bir besin aldıktan sonra diş fırçalama gibi sabit zaman dilimlerinin çocuğun hayatına yerleştirilmesi, alışkanlıkların içselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Böylece çocuk, dışsal hatırlatmalara ihtiyaç duymadan kendi kendine düzenli fırçalama davranışını sürdürebilmektedir."





AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİNDEN KAÇINILMALI

Çocukların yüksek şeker içerikli atıştırmalıkları sıklıkla tüketmesinin risklerinden de bahseden Dt. Parlak, şu uyarılarda bulundu: "Aşırı şeker tüketimi diş çürüklerinin temel risk faktörlerinden biridir. Şeker, ağız ortamında asit üretimini artırarak, diş minesinde mineral kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin, çocukların şekerli gıda tüketimini sınırlamaları ve tüketim sonrasında mutlaka diş fırçalama alışkanlığını pekiştirmeleri gerekmektedir."