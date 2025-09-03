Akademik başarının temelleri bu dönemde atılıyor! Uzmanlar açıkladı: "Eğitime hazır olmanın sırrı..."

Ortaokul döneminde öğrenciler artık küçük çocuk değil ama henüz tam anlamıyla genç de değil. Okul öncesi ve ilkokul yıllarında verilen yoğun destek, bu dönemde yerini daha farklı bir rehberliğe bırakıyor. Bir çubuğun en kolay ortasından kırılması gibi, öğrenim hayatının ortası olan ortaokul yılları da çocuğun gelişiminde hassas bir dönem. PDR Koordinatörü Bora Serhat Çelik, "Kimlik gelişimi, öz güven oluşumu ve sosyal ilişkiler bu yıllarda derinleşir. Ortaokul, çocukların sadece derslerle değil hayatın kendisiyle tanıştığı, değerler, alışkanlıklar ve ilişkilerin kalıcı biçimde şekillendiği bir süreçtir. Çocuğunuzun bu yıllarda kazanacağı bazı temel beceriler, ona ömür boyu eşlik eder. Mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin yolu sadece kitaplardan değil, hayatın içinden de geçmektedir.'' dedi.
ERGENLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİ
Ortaokul yıllarının ergenliğin başlangıcıyla örtüştüğünü belirten Çelik, ''Kimi çocukta ergenlik belirtileri 5'inci sınıfta başlarken kimi çocukta ise 7'nci sınıfta başlıyor. Fiziksel görünümde, duygularda farklılıklar oluşuyor ve kimlik arayışı yoğunlaşıyor. İşte bu dönemde sadece sınavlara, notlara odaklanmak çocuğun diğer gelişim alanlarını görmezden gelmek demektir. Ortaokul, bir gencin 'Ben kimim?' sorusuna ilk kez samimi cevap aradığı, arkadaşlıkların hayatın merkezine oturduğu, duyguların dalgalı ama çok öğretici olduğu yıllardır. Bu yüzden, sosyal-duygusal becerilere yatırım yapmak, çocuğunuza yalnızca derslerde değil, hayatta da güç kazandırır. Onu hem liseye hem de hayata hazırlar. Çünkü asıl mesele sınavı kazanmak değil, kendini kazanmak." diye konuştu.
ODAĞINIZ SINAVLAR OLMASIN
Araştırmalar, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş bireylerin hem akademik hayatlarında hem de kişisel yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olduklarını gösteriyor. Çocuğun ilgi alanlarını, yeteneklerini ve zorlandığı konuları keşfetmesi, ileride hem okul seçiminde hem de kariyer yolculuğunda büyük avantaj sağlıyor. Kendini net ve saygılı şekilde ifade edebilmek, başkalarını da dikkatle dinleyebilmek hem aile içinde hem okulda avantajlı oluyor. Sağlıklı iletişim kurabilen çocuk, sorunları daha kolay çözüyor, kendini daha rahat savunuyor.