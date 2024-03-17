Akciğer hastalarına solunum rehabilitasyonu

Bu hafta 'Pulmoner Rehabilitasyon Haftası'ydı. Bu kapsamda TÜSAD Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, akciğer hastalarında solunum rehabilitasyonunun önemini anlattı.





HASTAYA ÖZGÜ PROGRAM

"Solunum rehabilitasyonu tedavisi nedir?" sorusuna Prof. Dr. Gülbaş, şu yanıtı verdi: "Solunum rehabilitasyonu, solunum sıkıntısı olan hastaların fiziksel ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlık durumunu iyileştirici kalıcı davranışlar kazandırmayı hedefleyen tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi hasta değerlendirmesini takiben hastaya özgü egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, farklı bölümlerin işbirliği ile verilen tedavi yaklaşımlarının bütünüdür. Egzersiz programının yanı sıra, beslenme, psikososyal destek ve olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerini amaçlayan eğitim bileşenlerini içerir."



HASTANEYE YATIŞI AZALTIYOR

Solunum rehabilitasyonunun oldukça yeni bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Gülbaş, şunları söyledi: "Solunum rehabilitasyonu, kronik solunum sıkıntısı nedeniyle günlük yaşamı kısıtlı olan hastaların, günlük işlerinde başkalarının yardımına daha az ihtiyaç duymalarını ve yaşam kalitelerinin artmasını sağlar. Hastaneye yatışlarını azaltarak tedavi giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlar. Kronik solunum sıkıntısı olan hastada nefes darlığını azaltırken, hastanın özgüvenini artırır, sosyal izolasyonunu azaltır, egzersiz kapasitesini artırır. Hastanın tedaviye ve hayata daha sıkı bağlanmasını sağlar."





HANGİ HASTALARA UYGULANIR?

Prof. Dr. Gülbaş, solunum rehabilitasyonunun hangi hastalara uygulanacağını şöyle sıraladı: "İlerleyici nefes darlığı ile seyreden astım, KOAH, bronşektazi akciğer dokusu sertleşmesi gibi akciğer hastalıklarında, göğüs duvarı bozukluklarında, akciğer zarı hastalıkları, kas ve iskelet sistemini etkileyen kas ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılır."





AKCİĞER AMELİYATI BAŞARISINI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Gülbaş, akciğer kanserinde, ameliyat ve nakil öncesinde- sonrasında uygulanan solunum rehabilitasyonunun yapılan ameliyatların başarısını artırırken, oluşabilecek yan etkileri azalttığını söyledi. Prof. Dr. Gülbaş, "Uzun süre yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların solunum cihazından ayrılmasını kolaylaştırırken, hastanede yatış süresini kısaltır. Kovid-19 geçiren ve akciğerlerinde kalıcı hasar kalan hastaların tedavisinde fayda sağlar" dedi.





6-12 HAFTALIK TEDAVİ PROGRAMI

Prof. Dr. Gülbaş, detaylı bir şekilde tıbbi değerlendirilmeden sonra her hastanın ihtiyacına göre egzersiz programı, beslenme, eğitim, psikososyal destekten oluşan bir solunum rehabilitasyonu programı planlandığını söyledi. Prof. Dr. Gülbaş "Hastalığın şiddetine, hastanın koşullarına göre 6-12 haftalık tedavi programı yapılır. Solunum rehabilitasyonu tedavisi ünitede ayaktan, hastanede yatarak veya iletişim araçlarıyla uzaktan uygulanabilmektedir. Hastaların bu tedaviye daha rahat erişebilmesi için bu alanda çalışan merkezler arttırılmalı, uzman personel yetiştirilmeli" diye konuştu.