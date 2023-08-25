Akciğeri baştan sona onarıyor! Bu besin hücre temizliği yapıyor

En hayati organlardan biri olan akciğer, zamanla eski gücünü kaybeder ve birçok sağlık sorununun önü açılır. Güçlü bir akciğere sahip olmak için besin değerleri yönünden en zengin olanlarının beslenme rutinine dahil edilmesi gerekir. İşte akciğeri güçlendiren besinler...

BROKOLİ:

Zengin besin değerlerine sahip olan brokoli, içerdiği antioksidan ve C vitamini sayesinde akciğer sağlığını destekliyor. Sulforafan içeren brokoli bu özelliği sayesinde hücresel temizlik yapıyor. Hücresel temizlik, akciğer başta olmak üzere birçok hayati organın yenilenmesinde önemli rol oynuyor.