Akşam yemeğine ne yapacağım derdi bitiyor! Sadece 10 dakikada hazır olacak...

Akşam olunca mutfakta en çok düşündüren soru belli: “Bugün ne pişirsem?” Cevap sandığınızdan daha lezzetli ve pratik olabilir! İşte ister ana yemek olarak tek başına servis edin, ister menünüze eşlikçi olsun, her biri masaya geldiği anda ilgi odağı olacak üç nefis tarif. Hazırlaması kolay, lezzeti garanti bu öneriler sadece 10 dakikada servise hazır hale geliyor.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Her akşam 'Ana yemeğin yanına ne pişirsek?' diye düşünürüz. İşte böyle zamanlar için nefis alternatiflerim var.







BÖRÜLCE KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı börülce

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı acı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan, domates, karabiber, kekik, pul biber, tuz ve un yoğurularak harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına konulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır.

Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir. 1 su bardağı börülce1 adet soğan1 adet domates1 adet yumurta3 yemek kaşığı unYarım demet maydanozYarım demet nane1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı kekik1 çay kaşığı acı pul biber2 çay kaşığı tuz1.5 su bardağı zeytinyağıBörülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan, domates, karabiber, kekik, pul biber, tuz ve un yoğurularak harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına konulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır.Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.