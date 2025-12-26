"Akşama ne pişirsem?" derdine son! Bu lezzetleri deneyen vazgeçemiyor...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün konuklarınızı mutlu edecek nefis bir davet sofrası hazırlıyoruz.

MALZEMELER 1 büyük kuzu kol (4 parçaya ayrılmış) 1 demet taze soğan Yarım demet dereotu 1 adet kırmızı elma Tuz Karabiber Marul YAPILIŞI: Kuzu kol parçalarını tuz ile iyice ovalıyoruz. Tencereye önce marulları diziyoruz, üzerine kuzu kolları yerleştiriyoruz. Kuzunun üzerine incecik kıydığımız taze soğanları ilave ediyoruz. En üste tekrar marul kapatıyoruz ve çok az su ilave ediyoruz. Dilimlediğimiz elmayı da ekleyip kısık ateşte dört saat kadar pişiriyoruz. Servis ederken rengi koyulaşan marulları alıp yerine taze marulları dizip biraz tane karabiber ilavesi ile 10 dakika daha pişiriyoruz.



KAYISILI ÜZÜMLÜ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı kuş üzümü

8-10 tane minik minik doğranmış kuru kayısı

Yarım kase badem

Yarım limon

Zeytinyağı

Tereyağı

Tuz

2.5 su bardağı kaynar su

YAPILIŞI: Fıstık ve bademleri ayrı ayrı kavuruyoruz. Üzüm ve kayısıları şişmeleri için suda bekletiyoruz, ardından iyice sularını çekmeleri için fırında kurutuyoruz. Pilavı bildiğimiz şekilde pişiriyoruz. Servis ederken kayısı, badem, üzüm ve fıstıklar ile buluşturuyoruz.

VİŞNE KOMPOSTOSU

MALZEMELER

2 kg. vişne

3 lt. su

4 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Vişneleri sap ve yapraklardan arındırıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz. Üzerine suyu ilave ederek ocağa koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şekeri ilave ediyoruz. 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Soğutup servis ediyoruz.