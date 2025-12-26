"Akşama ne pişirsem?" derdine son! Bu lezzetleri deneyen vazgeçemiyor...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün konuklarınızı mutlu edecek nefis bir davet sofrası hazırlıyoruz.
KUZU KAPAMA
MALZEMELER
1 büyük kuzu kol (4 parçaya ayrılmış)
1 demet taze soğan
Yarım demet dereotu
1 adet kırmızı elma
Tuz
Karabiber
Marul
YAPILIŞI: Kuzu kol parçalarını tuz ile iyice ovalıyoruz. Tencereye önce marulları diziyoruz, üzerine kuzu kolları yerleştiriyoruz. Kuzunun üzerine incecik kıydığımız taze soğanları ilave ediyoruz. En üste tekrar marul kapatıyoruz ve çok az su ilave ediyoruz. Dilimlediğimiz elmayı da ekleyip kısık ateşte dört saat kadar pişiriyoruz. Servis ederken rengi koyulaşan marulları alıp yerine taze marulları dizip biraz tane karabiber ilavesi ile 10 dakika daha pişiriyoruz.
KAYISILI ÜZÜMLÜ PİLAV
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2 çorba kaşığı kuş üzümü
8-10 tane minik minik doğranmış kuru kayısı
Yarım kase badem
Yarım limon
Zeytinyağı
Tereyağı
Tuz
2.5 su bardağı kaynar su
YAPILIŞI: Fıstık ve bademleri ayrı ayrı kavuruyoruz. Üzüm ve kayısıları şişmeleri için suda bekletiyoruz, ardından iyice sularını çekmeleri için fırında kurutuyoruz. Pilavı bildiğimiz şekilde pişiriyoruz. Servis ederken kayısı, badem, üzüm ve fıstıklar ile buluşturuyoruz.
VİŞNE KOMPOSTOSU
MALZEMELER
2 kg. vişne
3 lt. su
4 su bardağı şeker
YAPILIŞI: Vişneleri sap ve yapraklardan arındırıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra tencereye alıyoruz. Üzerine suyu ilave ederek ocağa koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şekeri ilave ediyoruz. 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Soğutup servis ediyoruz.