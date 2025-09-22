’Akşama ne pişirsem?’ diyenlere özel menü! Hem pratik hem de lezzetli tarifler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem lezzetli, hem besleyici, hem de oldukça doyurucu bir menü ile karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SOĞANLI GÜVEÇ

MALZEMELER

400 gr. kuşbaşı dana eti

350 gr. soyulmuş arpacık soğan

2 adet patates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri, kapaklı bir güveçte orta ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz. İçine küp küp doğranmış patates ve soyulmuş arpacık soğanları ilave edip kavuruyoruz. Salça ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sakızı ve diğer malzemeleri de koyduktan sonra üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. Patatesler pişince ocaktan alıp servis ediyoruz.



ET SULU KIRMIZI PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı rendelenmiş domates

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Et suyu

Tuz

Toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçlerin üzerine kaynar su ve tuz döküp nişastalarını salmalarını bekliyoruz. Pilav tenceresinde zeytinyağı ile tereyağını eritiyoruz, rendelenmiş domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz. Biraz tuz ve şeker atıyoruz. Domatesler iyice suyunu çekince, pirinçleri süzüyoruz ve domatesin içine ilave edip beraber kavuruyoruz. Kavrulan domatesli pirinçlerin üzerine iki parmak geçecek kadar et suyu ilave ediyoruz. Suyunu çekince demlenmeye bırakıyoruz.



SAKIZLI MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

125 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

Nohut büyüklüğünde damla sakızı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Tereyağı ve unu kavuruyoruz, unun renginin dönmemesine dikkat ediyoruz. Ardından sütü ilave ediyoruz. Damla sakızını dövüp şekerle birlikte ilave ediyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapadıktan sonra vanilya ekleyip 15 dakika mikser ile aynı yöne çırpıyoruz ve cam bir tepsiye döküp soğutuyoruz. Dilim dilim keserek servis ediyoruz.