Alzheimer teşhisinde devrim! Sadece bir damla kan yeterli olacak mı?

Bir kan testinin, Alzheimer hastalığının tanısında kullanılan pahalı ve invaziv yöntemlerin yerini alıp alamayacağını araştıran kritik bir klinik deneme İngiltere'de başladı.

University College London öncülüğünde yürütülen çalışmada, ülke genelindeki hafıza klinikleri aracılığıyla hastalar teste alınmaya başlandı. Deneme, kanda p-tau217 proteini seviyelerinin ölçülmesinin Alzheimer'ın erken ve güvenilir şekilde teşhis edilmesine imkân tanıyıp tanımayacağını gösterecek.

Bu sayede hastalar ve doktorlar daha hızlı ve bilinçli kararlar alabilecek. Şu anda Alzheimer teşhisini kesinleştirmek için genellikle beyin taramaları veya belden sıvı alma işlemleri kullanılıyor.