Alzheimer ve Parkinson'un yıllar önceki belirtisi! Aldığınız bu kokuya dikkat...

Nöroloji uzmanları tat ve koku kaybının özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi çok ciddi hastalıkların erken belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor. Hatta, Alzheimer olmadan 2 yıl öncesinden koku ve tat kaybı başladığı belirtiliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

Koku ve tat alma duyularımız yalnızca yemeklerden keyif almamızı sağlamaz, aynı zamanda hafıza, duygular ve sosyal etkileşimler üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Ancak bu duyuların kaybı, sanıldığından çok daha ciddi hastalıkların erken belirtisi olabilir. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Tekeli, "Birçok kişi tat alma duyusunu kaybettiğini düşünerek, doktora başvuruyor, ancak aslında koku alma bozukluğu yaşadığını öğrenince şaşırıyor. Koku ve tat duyuları birbiriyle çok yakından bağlantılı olduğu için birindeki kayıp, diğerinde de sorun yaşanmasına neden olabiliyor" diye konuştu.







50 YAŞIN ÜZERİNDE GÖRÜLÜYOR

Koku kaybı yaşayan birçok kişinin bunun farkında bile olmadığını belirten Doç. Dr. Tekeli, tat ve koku alma bozukluklarının sanıldığından daha yaygın olduğunu belirterek, "Araştırmalar, dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15'inde bu sorunun görüldüğünü gösteriyor. Türkiye'de ise yaklaşık 4 milyon kişi tat veya koku alma problemi yaşıyor. Özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde koku kaybı daha sık görülüyor ve bu oran yüzde 25'lere kadar çıkabiliyor" dedi.