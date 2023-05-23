Anadolu kadınlarının ruhunun yansıması: "Karnavas Bezi"



"KARNAVAS BEZİ ANADOLU DOKUMA ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR"

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olan Karnavas Bezi'nin yöre kadınları tarafından örtünme amaçlı kullanıldığını anlatan Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi'nde kaleme aldığı makalede, "Karnavas Bezi teknik, malzeme ve desen açısından benzer Anadolu dokuma özelliklerini taşımasının yanı sıra geleneksel özellikleri de bünyesinde barındırması açısından önem arz etmektedir. Dokumasının pamuklu ve görsel açıdan zengin olması nedeniyle günümüzde farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Tunik, yelek, fular, yeni doğan seti gibi ürünler için Karnavas bezi dokunmuş ve dikilmiştir. Masa örtüsü, runner, perde dokunarak Karnavas bezinden üretilmiş yeni ürünlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Araştırmalar neticesinde yöre halkının motiflerin anlamlarını bilmediği, başörtüsü olarak sadece yaşlıların kullanmaya devam ettiği görülmektedir." şeklinde konuştu.