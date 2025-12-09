Anadolu’dan mutfağınıza nefis tatlı tarifleri! Deneyen bir daha unutamıyor...



MANTAR TATLISI

MALZEMELER

125 gr tereyağı

2 yumurta

1 paket hamur kabartma tozu

1 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

ŞERBET İÇİN:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Bir kapta oda sıcaklığında bekletilmiş margarin, yumurta, pudra şekeri, şeker, irmik karıştırılır. Daha sonra karışan malzemelerin içine un ve kabartma tozu ilave edilir. Hamur kendini toplayıp şekil alıncaya kadar yoğurulur. Ceviz büyüklüğünde yuvarlandıktan sonra boş soda şişesi ile şekil verilir. 120 derecede 20-30 dakika pişirilir. Bir tencerede 2.5 su bardağı şeker ve 2.5 su bardağı şerbet kaynatılır. Her ikisi de ılıkken şerbetlenir.