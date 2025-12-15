Ani gelen misafire özel menü! Hazırlığı sadece 30 dakika sürüyor

Herkese merhaba. Bugün, aniden geleceğini öğrendiğiniz misafir haberinden ötürü panikleyenler için bir menü hazırladım. Benim de çoğunlukla evde misafirlerime sunduğum, hazırlığı hiç vakit almayan ve son derece hoş görünen menümü sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.2 adet somon fileto2 yemek kaşığı dijon hardalı1 yemek kaşığı mayonez1 yemek kaşığı bal1 yemek kaşığı ketçap3 diş sarımsakYarım limon1 yemek kaşığı zeytinyağıTuzKarabiberMaydanozBiberiyeTüm malzemeyi blender'dan geçiriyoruz. Somonların her yerini sosla kaplıyoruz, streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Döküm bir tavada da pişirebiliriz.3 adet yumurta1 çay bardağı toz şeker1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı tahin1 çay bardağı pekmez1 çay bardağı süt1 çay bardağı ceviz1 paket vanilya1 paket kabartma tozu2 su bardağı unYumurtaları karıştırma kabına kırıyoruz. Toz şekeri döküyoruz ve mikserle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Sütü, sıvı yağı, tahini ve pekmezi ilave ediyoruz. Cevizi rondodan çekip ekliyoruz. Kabartma tozunu ve vanilyayı da koyuyoruz. Ununu ekleyip harcımızı karıştırıyoruz. Kek kalıbını tereyağıyla yağlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.2 adet patates2 yemek kaşığı mayonez2 yemek kaşığı un1 çay bardağı sütToz kırmızı biberKekikTuzPatatesleri sünger yardımıyla ovalayarak yıkıyoruz ve diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Yarım haşlanmış patatesleri dilimliyoruz. 10 dakika buzlukta soğutuyoruz. Bu sırada 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay bardağı süt, 2 kaşık unu, toz kırmızı biber ve tuz ile karıştırıyoruz. Soğumuş patates dilimlerini una buluyoruz. Fazla ununu atıyoruz. Patatesleri sosa buluyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Pembeleşince kağıt peçete üzerine alıyoruz. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz karıştırıyoruz. Kızarmış patateslerin üzerine serpiyoruz.