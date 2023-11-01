Anne adayından viral olan parti fikri! Baby shower bitti, artık "temizlik partisi" var!

Nia Mullet olarak bilinen bir kadın, viral olan bir TikTok videosu yayınladı ve bir bebek partisi düzenlemek yerine bir "temizlik partisi" düzenlediğini açıkladı. Videoda "dün gece bebek partisi yerine bir temizlik partisi verdim ve muhteşemdi" açıklamasının ardından oldukça dikkat çekti.

Arkadaşı Bree'nin organize ettiği bu partide Mullet, bebek gelmeden önce yapmak istediği şeylerin bir listesini gönderdi ve Bree ise herkesin evin bir bölümünü temizlemesi için "küçük kartlar" hazırlamasını istedi.