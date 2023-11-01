Anne adayından viral olan parti fikri! Baby shower bitti, artık "temizlik partisi" var!

Nia Mullet olarak bilinen bir kadın, viral olan bir TikTok videosu yayınladı ve bir bebek partisi düzenlemek yerine bir "temizlik partisi" düzenlediğini açıkladı. Videoda "dün gece bebek partisi yerine bir temizlik partisi verdim ve muhteşemdi" açıklamasının ardından oldukça dikkat çekti.
@nialui21 Replying to @Haley Sheppard Every pregnant mom needs a nesting party. If you're pregnant and don't want a baby shower, do this. If you have a pregnant friend, do this for them! #nestingparty #nestingmom #nestingmode #pregnantmom #pregnancy #babyshower #nestingmama #thirdtrimester #ittakesavillage #myvillage @Bri Welcker ♬ original sound - Nia Mullet Mom
Arkadaşı Bree'nin organize ettiği bu partide Mullet, bebek gelmeden önce yapmak istediği şeylerin bir listesini gönderdi ve Bree ise herkesin evin bir bölümünü temizlemesi için "küçük kartlar" hazırlamasını istedi.
Videoda, bir yandan pencere pervazlarını temizlerken, kilerini yeniden düzenlerken ve mutfak çekmecelerini temizlerken bir araya gelen kadınlar görülüyor. Temizleme partisine herhangi bir hediye, oyun veya bebek temalı süslemeler dahil edilmedi.
Bunun yerine Mullet'ın arkadaşları, bebeği kutlamayla karşılamak için tüy toz bezleri, süpürgeler ve dezenfektan aldılar.
Bir nevi daha denetleyici bir rol üstlendiğini anlatan Mullet, arkadaşlarına bir şeyin nerede olmasını istediğimi söylediğini ve sonra bir akşam yemeği molası verdiklerini anlattı
"Ardından hemen işe koyulduk ve her şey o kadar temiz ve düzenliydi ki, kendimi bu bebek için çok daha hazır hissediyorum" diye açıkladı Mullet.
Nia, doğum sonrası depresyon yaşıyorsa stok yapması gerekebileceği ihtimaline karşı herkesin dondurucu yemek aldığını ekliyor. "Çok eğlenceliydi. Bir bebeğe hazırlanıyorsanız temizlik partisini şiddetle tavsiye ederim," diye bitiriyor.
Birçok kullanıcı bebek partisinden vazgeçme fikrini sevdi. Bir TikTok kullanıcısı şunu yazdı: "Dürüst olmak gerekirse, üç saat boyunca oturup birinin hediyeleri açmasını izlemektense bunu yapmayı tercih ederim."
Bir diğeri ise "Bebek partisine gitmeyi reddediyorum ama temizleme partisine erken gelirim" açıklamasında bulundu.