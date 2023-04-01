Antakya Hastanesi 39 gün sonra açılıyor

3. BASAMAK BİR HASTANE OLACAK

80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları gibi kritik ihtisas alanlarının da olacağı hastane 3. basamak niteliğinde bir sağlık kuruluşu olarak tamamlanacak.

İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastane, konaklama alanlarıyla birlikte inşa edilecek.

Hastanenin 10 Mayıs'a kadar tamamlanıp hizmete alınacağı kaydedildi.

FAHRETTİN KOCA 10 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Mayısta tamamlanması planlanan 400 yataklı Hatay Antakya Devlet Hastanesi inşaatının çalışmaları ara vermeden sürüyor.

Hatay'ın ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımlarını zamanında hizmete sunacağız." dedi.